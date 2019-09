Horner: "Red Bull en Honda hebben intentie om contract te verlengen"

Het contract tussen Red Bull Racing en Honda loopt na 2020 af, maar Christian Horner maakt zich geen zorgen. De teambaas van het Oostenrijkse team stelt dat de intentie van beide partijen het verlengen van de samenwerking is.

Red Bull en Honda zijn sinds begin 2019 aan elkaar verbonden als team en motorleverancier. In 2018 gebruikte het Oostenrijkse team de samenwerking tussen Toro Rosso en Honda om te beoordelen of een samenwerking er ook in zou zitten voor de hoofdmacht en tot dusver pakt dat behoorlijk goed uit. Hoewel er een overgangsperiode van een seizoen verwacht werd, kwamen de successen al snel.

In Australië begon Max Verstappen het seizoen met een podiumplaats en daarna werd de stijgende lijn voortgezet. In Oostenrijk en Duitsland wist de combinatie de race te winnen, waarna in Hongarije een pole position gepakt werd. Het huidige contract met Honda loopt echter na 2020 af, maar voor Horner is dat geen punt wat hem kopzorgen oplevert.

"Niemand heeft nog toegezegd om ook na 2020 in de Formule 1 te blijven. Dus Honda zit in exact dezelfde situatie als ieder ander team en iedere andere motorleverancier. Ze doen het tot dusver geweldig en de intentie bestaat om deze samenwerking ook in de toekomst voort te zetten. Dat hopen wij zeker en bovendien denk ik dat beide partijen kunnen profiteren van een langere samenwerking."

Horner sluit Japanse coureur bij Red Bull niet uit

Voor Honda geldt Max Verstappen als een van de steunpilaren in de samenwerking met Red Bull Racing. Horner sluit echter niet uit dat er in de toekomst ook een Aziatische coureur in het team opgenomen gaat worden. "Wie weet krijgen we een Japanse coureur in een Red Bull te zien als ze goed genoeg zijn. Er komen in ieder geval veelbelovende rijders aan. Yuki Tsunoda lijkt mij bijvoorbeeld een interessant talent."

Tsunoda rijdt momenteel zijn races in de Formule 3. Tijdens de laatste race op Spa-Francorchamps pakte de Japanner een podiumplaats: hij behaalde de tweede positie na een mooie inhaalrace. Inhalen is een aspect wat Tsunoda goed onder de knie heeft, want ook eerder in het seizoen maakte hij regelmatig indruk met een knappe inhaalrace.