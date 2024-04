Horner wil niet voldoen aan wens van Perez

Het is geen geheim dat Sergio Perez aast op een nieuw contract bij het team van Red Bull Racing. De Mexicaan wil zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over zijn toekomst, maar bij Red Bull willen ze daar niet aan mee werken. Christian Horner stelt namelijk dat het team nog wel eventjes gaat wachten met het maken van een keuze.

Aangezien het contract van Perez afloopt, bekijkt Red Bull de mogelijkheden. Voorafgaand het seizoen gaf Daniel Ricciardo aan dat hij droomt van een comeback bij Red Bull, maar zijn resultaten vallen vooralsnog tegen. Perez gaf op zijn beurt aan dat hij graag door wil gaan, en zijn prestaties in de eerste vier races waren zeker niet slecht. Teamadviseur Helmut Marko stelde deze week echter dat Red Bull ook met Carlos Sainz heeft gesproken.

Opties

Red Bull-teambaas Christian Horner begrijpt dat Perez graag door wil gaan bij het team. De Britse teambaas heeft in gesprek met de internationale media slecht nieuws voor Perez: "Natuurlijk wil Checo graag morgen een aankondiging doen. Als team hebben we geen haast en bevinden we ons in de gelukkige positie dat veel coureurs voor ons willen rijden. Op dit moment zijn we blij met onze huidige line-up. We willen er gewoon zeker van zijn dat Checo zijn consistentie van het begin van het seizoen behoudt en we kijken naar onze opties."

Bekendmaking

Horner wil nog niets kwijt over wanneer Red Bull met een aankondiging gaat komen. De teambaas wordt er vanzelfsprekend wel naar gevraagd, maar hij reageert ontwijkend: "Het is ongelooflijk dat er tijdens het vijfde raceweekend al zoveel over coureurs wordt gesproken. We hoeven pas veel later dit jaar een besluit te nemen. Max heeft een contract voor de lange termijn en Checo rijdt echt fantastisch."