Palmer looft mentale kracht Leclerc: "Hij heeft dat in overvloed"

Charles Leclerc heeft in België veel indruk gemaakt op Jolyon Palmer. Niet alleen zijn sterke optreden op de baan viel op, maar ook de mentale kracht van de Monegask sprong eruit op Spa-Francorchamps.

In de Belgische Ardennen pakte Leclerc de eerste Formule 1-zege uit zijn carrière en dat deed hij met een bijna foutloos optreden. Toch was het voor de Ferrari-coureur een weekend met een grote zwarte rand, want op zaterdag liet jeugdvriend Anthoine Hubert het leven na een verschrikkelijk ongeluk in de Formule 2-race op Spa. Daardoor kon Leclerc na afloop van de race niet bepaald genieten van zijn behaalde succes.

Mentale veerkracht 'heeft Leclerc in overvloed'

In zijn column voor BBC toonde Palmer zich onder de indruk van de mentale veerkracht van Leclerc. "Mentale kracht is iets wat alle atleten moeten hebben en dat is in de Formule 1 niet anders. Leclerc heeft laten zien dat hij dit in overvloed heeft en het zet hem in een briljante uitgangspositie voor de toekomst." Ook de manier waarop Leclerc zijn zege vierde, kan op bewondering van Palmer rekenen.

"Het feit dat hij onmiddellijk naar de hemel wees en de camera op de herdenkingssticker voor Hubert liet richten na de race, in plaats van dat hij zijn emoties de vrije loop laat na zijn eerste overwinning, laat precies zien waar hij met zijn hoofd was in Spa. Desondanks produceerde hij wel een uitmuntende rit."

Leclerc moest in de slotfase de aanstormende Lewis Hamilton achter zich zien te houden. Palmer zag in die situatie gelijkenissen met de race in Oostenrijk. "Daar had Verstappen een late opmars en pakte hij de zege voor de neus van Leclerc weg met nog enkele ronden te gaan. In Spa lukte het Leclerc net om buiten bereik van Hamilton te blijven. Hij maakte geen fouten en scherp te zijn bij de achterblijvers, die ze beiden op een ronde moesten zetten in de slotfase."