Waarom er geen ereronde is na de Grand Prix van België

Iedere Formule 1-fan heeft het zich waarschijnlijk vast wel eens afgevraagd waarom de Formule 1-coureurs geen ereronde maakten nadat de race tijdens de Grand Prix van België was afgelopen.

Zoals gewoonlijk rijden de coureurs nadat de race is afgelopen een rondje extra op lage snelheid om naar de fans te zwaaien. Daarna rijden de coureurs met hun bolides naar Parc Fremé waar de auto’s nog worden gekeurd. Maar voor de Belgische Grand Prix zijn de coureurs verplicht om direct na de finish terug te keren naar de pitlane in de tegenovergestelde richting.

Geen risico nemen

De promotor van de Belgische Grand Prix wilde niet het risico nemen om het zeven kilometer lange circuit veilig te stellen tijdens de 'uitzwaai-ronde'. Dit omdat duizenden fans de baan kunnen betreden zoals het geval is op de meeste circuits.

Charlie Whiting, de voormalige FIA ​​Race Director die voorafgaand aan de Australische Grand Prix dit jaar stierf, legde vorig jaar uit dat er gesprekken gaande waren met de promotor van de Grand Prix om te proberen een erehaag te maken.

Charlie begreep destijds de beslissing van de promotor, maar hoopte tot een oplossing te komen. "Ik begrijp volledig waarom fans zich beroofd voelen, ook al heb ik nog nooit van klachten gehoord", aldus Whiting in 2018. "Ik denk dat het iets is dat we met de promotor en organisatie moeten bespreken, omdat zij een paar jaar geleden bezorgd waren over het veilig houden van zeven kilometer lange circuit."

Meer elementen in het spel

Een ander element dat in het spel komt is dat de coureurs ook verplichtingen hebben voor het podium en de media. De Formule 1-coureurs moeten op een specifiek tijdstip na de race op het podium staan om de tv-programmering niet uit te laten lopen. De lengte van het circuit van Spa Francorchamps, iets meer dan 7 kilometer lang, zou inderdaad te veel tijd vergen om de coureurs op lage snelheid hun ronde te laten rijden. Een rustige ronde kost ongeveer vier minuten en dat is volgens de promotor te lang en onhaalbaar.

De Grand Prix van België staat voor komend weekend op het programma, het is de eerste race na de zomerstop.