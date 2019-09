Otmar Szafnauer: "Racing Point betaalt nu de tol voor onzekerheid vorig jaar"

Een van de meest tegenvallend presterende teams in 2019 is toch wel SportPesa Racing Point. Het team dat zijn budget enorm zag groeien door een overname door een consortium onder leiding van Lawrence Stroll, heeft pas 31 punten verzameld dit seizoen. Daarbij zitten dan ook nog de twaalf punten die Lance Stroll verdiende na het behalen van de vierde plek in de spectaculaire race in Hockenheim. De vorm de rest van het jaar is echter niet om over naar huis te schrijven, maar volgens teambaas Otmar Szafnauer hebben de tegenvallende prestaties een duidelijke oorzaak: "We betalen nu de tol voor de onzekerheid afgelopen jaar."

"Toen we in mei en juni moesten beslissen over de auto voor 2019 was er geen geld en dus is er met een beperkt budget gewerkt aan de auto van dit jaar," verklaarde Szafnauer. "We hebben echter nog steeds een goed team met dezelfde mensen en zelfs betere tools dan de afgelopen jaren. Het is dus een kwestie van tijd, voor we dat ook terug zullen zien in resultaten op het circuit."

Hoewel Racing Point sinds de Grand Prix van Azerbeidzjan slechts twee keer in de punten finishte, maakt Szafnauer zich geen zorgen over de tweede seizoenshelft: "Dan zullen onze prestaties weer dichterbij komen aan wat we de afgelopen jaren hebben laten zien. We hebben de problemen van deze auto geprobeerd te ontrafelen en zullen nu met oplossingen komen. Onze doelstelling blijft de vierde plaats bij de constructeurs."