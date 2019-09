George Russell zal Williams niet voortijdig verlaten

George Russell heeft toegegeven dat het zeer waarschijnlijk is dat hij bij het team van Williams zal blijven voor de rest van zijn driejarige overeenkomst, ondanks de mogelijkheid dat er een Mercedes-stoel beschikbaar komt.

Russell stapte over naar de Formule 1 nadat hij in 2018 het FIA Formula 2-Championship op zijn naam schreef. Hij tekende voor Williams een meerjarige deal, maar maakt nog steeds deel uit van het Mercedes Junior-programma. Russell heeft dit jaar al de W10 van Mercedes getest en eindigde bovenaan de tijdenlijst.

Williams heeft het grootste deel van het seizoen moeite gehad, maar Russell is onder de indruk van de beperkte middelen die hij tot zijn beschikking heeft. Hij heeft het grootste deel van het seizoen beter gepresteerd dan zijn teamgenoot, maar desondanks wist de coureur uit Engeland geen punten te scoren. Kubica werd tiende in Duitsland.

Russell gaf in een interview met onder andere GPToday.net aan dat hij niet verwacht dat hij Williams zal verlaten. "De situatie is dat ik een driejarige deal met Williams heb. Dus tenzij er iets drastisch gebeurt, zie ik geen reden waarom ik in de komende jaren niet voor dit team zou moeten rijden."

"Zolang ik goed blijf presteren, blijven ze me steunen en zoiets geeft een beetje ontspanning voor een coureur. Het zorgt ervoor dat je je volledig kunt concentreren op het werk dat gedaan moet worden", sloot hij af.