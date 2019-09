Test in windtunnel met 2021-auto geven exceptionele resultaten

Windtunneltests van de nieuwe Formule 1-auto voor 2021 hebben volgens de technisch directeur Pat Symonds van de Formule 1 een 'uitzonderlijk resultaat' opgeleverd. In 2021 zal een reeks nieuwe voorschriften van kracht worden, die erop gericht zijn de auto's dichter bij elkaar te laten racen, evenals een strakker, meer competitief veld.

Een van de grootste kritieken van de sport van vandaag is de moeilijkheid die coureurs hebben bij het volgen van een voorligger, omdat ze veel downforce verliezen door de hoeveelheid vuile lucht die wordt uitgestoten.

Weinig verlies van downforce

In de windtunnel van Sauber voerde de F1 tests uit op een 2021-auto met een schaal van 50%. Er zijn sterke aanwijzingen dat het downforce-verlies drastisch zal worden verminderd, voorspeld dat dit in de buurt van een verlies van 5-10% zal liggen.

"De windtunneltests die we doen wijken enigszins af van wat de teams zouden kunnen doen", vertelde Symonds aan Formula1.com. "De teams concentreren zich uitsluitend op de krachten op de auto, door middel van verschillende houdingen terwijl ze de auto verplaatsen. Hoewel we van nature geïnteresseerd zijn in wat die krachten zijn en in het bijzonder hoe die krachten veranderen als de auto beweegt, zijn we nog meer geïnteresseerd in wat er gebeurt met de turbulente lucht achter de auto."

“Daarom willen we, hoewel we het grootste deel van onze ontwikkeling op het gebied van CFD doen en CFD behoorlijk geavanceerde technieken gebruikt die niet door de teams worden gebruikt, de virtuele simulaties ondersteunen met een fysieke simulatie."

"We hebben er ook voor gekozen om een ​​50% model te gebruiken in plaats van een 60% model en we kozen ervoor om dat model een behoorlijk voorin de windtunnel te zetten waardoor het ons de mogelijkheid gaf om de wind achter de auto te inspecteren."

Symonds voegde eraan toe: "Eigenlijk waren we verder dan ik dacht dat we konden bereiken toen we het project begonnen en met de configuraties die we op dit moment hebben, zijn de resultaten uitzonderlijk te noemen."

F1 teams krijgen inzicht in resultaten

De onafhankelijke adviesgroep van Sauber beheerde de windtunnel, om zijn F1-team Alfa Romeo geen voordeel te bieden bij de resultaten. De resultaten zullen echter worden gedeeld met alle 10 Formule 1-teams.

"De teams zijn erg goed geweest, de teams die de middelen hadden om het te doen, hebben voor ons aan een aantal projecten gewerkt en ze zijn allemaal volledig op de hoogte van wat er aan de hand is en hoe het ervoor staat. We hebben om de paar maanden vergaderingen, we sturen onze geometrie naar hen, die voeren ze vervolgens uit in hun eigen CFD-omgevingen en ze geven ons feedback over de resultaten. Ze zijn zo betrokken geweest als ze willen zijn."

"Sommigen kunnen de middelen er niet in stoppen. Alle resultaten worden gedeeld met de teams totdat we bij het afsluitpunt komen, waar ze vanaf dat moment moeten werken binnen de aangegeven regels", zo besluit Symonds.