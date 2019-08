Uit de oude doos: Schumacher wint de regenrace op Spa 1997

Vlak voor de start van de Grand Prix van België in 1997 viel er een enorme regenbui. De combinatie van plassen water en verblindend zonlicht was de reden om de race achter de safety car te laten beginnen. Schumacher begon de race in de Ardennen op de intermediates. De Duitsers was veel sneller dan zijn concurrenten. Toen de safety car het veld verliet nam Michael al snel de leiding, om vervolgens een grote voorsprong op te bouwen en uiteindelijk de race te winnen.