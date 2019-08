Stroll: "Racing Point moet zich echt richten op de huidige situatie"

Racing Point moet zich volgens Lance Stroll nadrukkelijk richten op het verbeteren van haar huidige positie in de Formule 1, maar de toekomstige doelen moeten daarbij wel onthouden worden.

Het in Silverstone gevestigde team staat momenteel achtste bij de constructeurs, maar recent heeft het team grote moeite om punten te scoren. De enige top 10-finish van de laatste vijf races was in Duitsland, toen Stroll vierde werd. De Canadees geeft toe dat de rivalen van Racing Point zich dit seizoen sneller ontwikkeld hebben en dat het team snel bovenop het probleem moet zitten.

"Het is niet waar we willen zijn, maar deze sport is onvoorspelbaar. Er zijn geen garanties. Het is duidelijk dat de andere teams gedurende de eerste helft van het seizoen progressie geboekt hebben. Helaas is het ze gelukt om ons met een paar tienden voorbij te gaan. Zo is het. Dat moeten we accepteren en proberen terug te slaan. We moeten op het heden focussen en wat we in de toekomst gaat doen, moet in ons achterhoofd zitten."

"We zullen zien wat de toekomst biedt, maar op dit moment gaat het erom dat we ons richten op de rest van het seizoen en het bouwen van de best mogelijke auto voor volgend jaar. Dat is echter een ander verhaal, want er staan dit jaar nog veel races op het programma. Het huidige seizoen is nog verre van over, dus we zullen er het beste van maken."

Stroll en Perez lijken in 2020 bij Racing Point te blijven

Stroll lijkt ook in 2020 in dienst van Racing Point te blijven, aangezien zijn vader aan het hoofd van het consortium investeerders staat dat het noodlijdende Force India, inmiddels een jaar geleden. Terwijl Sergio Perez een moeizaam seizoen beleeft in Canadese dienst, bevestigde de Mexicaan recent dat hij aan het werken was aan een langere verbintenis bij het team.