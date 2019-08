Briatore gaat Italiaanse politiek in met eigen, nieuwe partij

Flavio Briatore zet een opvallende stap in zijn carrière. De voormalig teambaas in de Formule 1 heeft aangekondigd dat hij een politieke partij gaat oprichten in Italië.

Briatore is van origine een zakenman, maar sinds eind jaren '80 heeft hij ook veel tijd doorgebracht in de Formule 1. Hij was in eerste instantie commercieel directeur van Benetton, werd later teambaas bij datzelfde team en behield die functie toen het team overgenomen werd door Renault. Eind 2009 verdween hij uit de Formule 1 toen naar buiten kwam dat Briatore de spil was in de 'Crashgate' van Singapore 2008.

In eerste instantie werd Briatore levenslang verbannen uit de Formule 1, maar dat besluit werd ongedaan gemaakt. Desondanks keerde Briatore niet meer terug in de paddock. Nu volgt er dus een nieuwe stap voor de excentrieke Italiaan door een politieke partij op te richten. De motivatie daarvoor vond hij in het feit dat Italië zich volgens hem op een 'kritiek punt' bevindt.

De politieke partij van Briatore is 'volledig onafhankelijk van alle huidige politieke partijen' en 'volledig in dienst van de burgers'. "Succesvolle ondernemers en professionals, met hun ideeën en visie, zullen helpen Italië te herstarten door banen te creëren en investeringen aan te trekken. Dat zullen we gratis en voor niets doen", stelt Briatore. De partij heet Il Movimento del Fare, vrij vertaald 'De partij voor de doeners'.