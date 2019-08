Steiner: "Haas F1 wordt geen opleidingsinstituut voor F1-coureurs"

Haas F1 gaat niet optreden als opleidingsinstituut voor Formule 1-coureurs. Teambaas Günther Steiner wil geen coureur aannemen die maar een seizoen kan blijven, omdat dit voor het team niet productief is.

Voor het derde jaar op rij rijdt Haas F1 dit jaar met Romain Grosjean en Kevin Magnussen, maar de toekomst van dit duo is onzeker na een reeks botsingen met elkaar. Vooral Grosjean lijkt zich zorgen te moeten maken, omdat hij verder dit jaar weinig goede resultaten heeft weten te boeken. Mercedes-junior Esteban Ocon werd met het plekje in verband gebracht voor 2020.

Volgens Steiner is dat niet waarschijnlijk. Haas F1 wil stabiliteit en daar past het niet bij om een coureur voor slechts één seizoen aan te nemen. "Het is niet echt productief om een coureur voor één jaar aan te nemen. Het moet voor meer dan een jaar zijn. Voor de rest weet ik niet met wie ze banden hebben, maar het moet voor meer dan een jaar zijn. Wij willen geen trainingsplatform zijn."

Wehrlein naar F1 halen 'een groot risico'

Een andere mogelijkheid zou het terughalen van Pascal Wehrlein zijn. De Duitser reed afgelopen jaar in de Formule E en is aan het simulatorprogramma van Ferrari verbonden. Volgens Steiner is een terugkeer van Wehrlein echter een groot risico en daardoor ook geen ABC'tje. "Een van de dingen met Pascal is dat hij er twee jaar uit is geweest en het wordt lastig voor hem om terug te keren."

"Maar wil hij ook terugkeren? Dat is de volgende vraag. Hij racet in de Formule E, dus hij racet in ieder geval. Er is altijd een verlangen voor hem om terug te komen, maar het is voor hem ook een groot risico. De vraag is dus eerder of hij dat risico zou willen nemen. Op dit moment is het lastig om terug te komen als er meer dan twee jaar uit hebt gelegen."