'Ferrari wint 20 pk aan vermogen met derde specificatie motor op Spa'

Ferrari lijkt vol in te zetten op de Belgische en Italiaanse Grands Prix direct na de zomerstop. Volgens het Spaanse Marca komt de Scuderia met een nieuwe krachtbron die tot wel 20 pk extra levert.

Ferrari beleeft tot dusver een zeer teleurstellend 2019. Het Italiaanse team stond weliswaar drie keer op pole position en hoewel het ook drie keer dichtbij een zege was, werd er nog geen enkele keer gewonnen. Op circuits waar topsnelheid de doorslag geeft lijken Charles Leclerc en Sebastian Vettel goed mee te kunnen komen, maar in Hongarije werd duidelijk dat het team qua downforce tekort komt.

Vettel en Leclerc werden op de Hungaroring derde en vierde, maar hun achterstand op winnaar Lewis Hamilton bedroeg meer dan een minuut. Na de zomerstop staan echter de races in België en Italië op het programma en daar wordt veel van Ferrari verwacht, omdat de layout van deze circuits ervoor zorgt dat snelheid op de rechte stukken de doorslag kan geven. Dat is precies het punt waarin de SF90 uitblinkt.

Mercedes verwacht sterk Ferrari na zomerstop

Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf in Hongarije al aan dat hij een sterk Ferrari verwacht in de eerste races na de zomerstop. "In Hongarije was het duidelijk dat de Ferrari niet goed bij het circuit paste. Ze hebben echter een zeer krachtige motor, dus we zullen een erg sterk Ferrari zien op Spa en Monza. We zullen hard moeten werken om competitief te zijn."

Volgens de Spaanse sportkrant Marca zet Ferrari vol in op deze races door in Spa aan de start te verschijnen met een nieuwe krachtbron. Deze derde specificatie moet het voordeel van het team op de rechte stukken verder vergroten, want volgens het medium zal deze krachtbron twintig pk meer leveren dan de huidige motor.