Liberty Media: "Seizoen 2020 zal testjaar worden voor 'budgetcap'"

Formula 1-CEO Chase Carey heeft bevestigd dat het Formule 1-seizoen van 2020 zal worden gebruikt om het budgetcap van de toekomst te testen. Liberty Media wil per 2021 het begrotingsplafond in gaan voeren.

Om het speelveld gelijk te trekken en het middenveld de kans te geven om mee te dingen naar podiums en overwinningen, gaat Liberty Media een budgetlimiet van 175 miljoen dollar per seizoen instellen.

In 2020 willen zij de uitgaven van de teams in de gaten houden om te zien in hoeverre zij die limiet overschrijden, maar zonder de gevolgen van de boetes die in 2021 van kracht zullen zijn. "We gaan 2020 gebruiken om te testen. Alle teams zullen effectief deelnemen aan deze test omdat het budgetplafond pas in 2021 daadwerkelijk van kracht zal zijn", vertelde de Amerikaan om een zakelijke conferentie.

Carey is van mening dat het voorgestelde begrotingsplafond de Formule 1 aantrekkelijker zal maken voor meer teams. "Het is belangrijk dat we een kostenplafond creëren dat een bedrijfsmodel ondersteund dat gezond en groeiend is. Dit moet een positief effect hebben op potentiële nieuwe teams die zich aan de Formule 1 willen binden."

"We voelen ons vrij positief over waar we staan met het budgetplafond en in veel opzichten zijn teams, die met zorgen of problemen te maken hadden, steeds meer ondersteund", sloot hij af.