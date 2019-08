Carey ziet kalender Formule 1 komende jaren 'marginaal' groeien

Het is nog altijd onduidelijk hoe de Formule 1-kalender voor 2020 er daadwerkelijk uit gaat zien. In een conference call met investeerders heeft Chase Carey wel duidelijk gemaakt dat de kalender de komende jaren 'marginaal' gaat groeien.

Liberty Media nam de Formule 1 begin 2017 over van Bernie Ecclestone en CVC Capital Partners. Sindsdien neemt F1-CEO Carey in ieder kwartaal deel aan de conference call met investeerders, waarin onder andere gesproken wordt over de huidige stand van zaken in de Formule 1. Donderdag was er wederom zo'n groepsgesprek, naar aanleiding van de gepresenteerde resultaten van het tweede kwartaal van 2019.

Carey beantwoordde tijdens het gesprek vragen over de Formule 1. Daarbij zoomde hij desgevraagd ook in op de kalender voor 2020. Het is nog altijd niet helemaal duidelijk hoeveel races er verreden zullen worden. Ook in de conference call liet Carey wat dat betreft niet het achterste van zijn tong zien, hoewel hij wel toegaf dat de kalender snel gepresenteerd wordt en dat de kalender de komende jaren 'marginaal' blijft groeien.

"We verwachten de kalender voor 2020 in de komende weken te presenteren, dus we wachten nog tot het moment dat we het naar buiten brengen. Volgens mij zijn we zo goed als klaar. Over het algemeen zal de kalender in de komende jaren iets groter worden. Er is een limiet in hoe veel, maar het zal marginaal gaan toenemen. We zullen er meer duidelijkheid over geven zodra we de kalender gepubliceerd hebben."

Carey hoopt op nieuw Amerikaans team en Amerikaanse coureur

De Verenigde Staten is een van de locaties die de Formule 1 op het oog heeft om op de kalender op te nemen. In dit geval gaat het dan om een tweede race, naast die op het Circuit of the Americas. Ook door het aantrekken van een tweede Amerikaanse team en een sterke Amerikaanse coureur hoopt Carey dat de Formule 1 in de VS aan populariteit gaat groeien.

"We hebben gesproken over het toevoegen van races in steden als Las Vegas of Miami, waar we sinds vorig jaar mee bezig zijn. We hebben gesproken over nieuwe teams. Nu we het zakenmodel voor het runnen van een team vastleggen, zouden we graag een Amerikaans team met veel aanzien aan de sport willen toevoegen naast Haas F1. Ook willen we graag een Amerikaanse coureur op de grid, maar dat gaat waarschijnlijk langer duren."