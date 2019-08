Daniel Ricciardo was tijdens en na afloop van de Hongaarse Grand Prix niet blij met de manier waarop Kevin Magnussen in de slotfase zijn positie verdedigde ten opzichte van de Australiër.

Na afloop van de race oordeelde Ricciardo dat Magnussen in de remzone nog van lijn veranderde, waardoor hij vol in de ankers moest om een botsing te voorkomen. De coureur van Haas F1 kreeg ook tijdens de wedstrijd al een waarschuwing van de wedstrijdleiding, maar dat maakte geen indruk op de Deen. Op onderstaande beelden is goed te zien hoe Magnussen zich verdedigde: oordeel zelf of hij hiermee te ver ging.