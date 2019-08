Gasly klaar met vragen over toekomst: "Volgens mij is Marko duidelijk geweest"

Pierre Gasly is klaar met vragen over zijn toekomst bij Red Bull Racing. De Fransman is van mening dat het laatste woord daarover gezegd is, nadat Helmut Marko afgelopen week de bevestiging gaf dat hij het seizoen af zal maken bij zijn huidige team.

"Het is volgens mij duidelijk", antwoordt Gasly tegenover onder andere GPToday.net op de zoveelste vraag over zijn toekomst. De prestaties vallen dit jaar tegen, maar desondanks mag hij het seizoen gewoon bij Red Bull afmaken. "Ik denk dat jullie genoeg met Helmut gesproken hebben. Wat willen jullie dat ik hierop antwoord? Alles is hierover gezegd en ik ga deze vraag niet in ieder interview beantwoorden."

Gasly niet tevreden over kwalificatieronden

In Hongarije kende Gasly wederom een lastige kwalificatiesessie. Daar waar teamgenoot Max Verstappen zich verzekerde van de pole position op de Hungaroring, moest Gasly veel moeite doen om zich in de top 6 te kwalificeren. Dat lukte uiteindelijk wel, maar de achterstand op Verstappen was bijna een seconde. "Ik heb redelijk wat moeite gehad met de banden. Het lukte me in de kwalificatie niet om een goede ronde aan elkaar te rijden."

"Ook was ik niet blij met mijn ronde in Q3. Ik verloor veel bij het uitkomen van bocht 1, waar ik de auto even kwijt was. Daardoor lag ik voor bocht 4 al drieënhalve tiende achter. Het was totaal geen foutloze ronde en daar ben ik niet blij mee. Ik denk namelijk dat ik de snelheid had om met de Ferrari's te strijden. Max en Mercedes waren echter wel buiten bereik. Uiteindelijk werd het dus P6 deze kwalificatie."

Gasly is ondanks zijn grote achterstand blij voor Verstappen en Red Bull. "Max heeft deze pole verdiend. Hij had eerder al een paar keer op pole kunnen staan, dus ik vind dat hij het fantastisch gedaan heeft. Hij heeft bewezen dat hij een van de beste coureurs op de grid is en dat hij het werk perfect uitvoert met deze auto. Ik ben blij voor hem en hij verdient deze eerste pole in de Formule 1."