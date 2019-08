Foto's: De vrijdag van de Hongaarse Grand Prix in beeld

Een makkelijke dag was de vrijdag op de Hungaroring niet voor de teams en coureurs. De omstandigheden maakten het lastig, waarbij regen met name de tweede vrije training flink verstoorde.

Uiteindelijk waren Lewis Hamilton en Pierre Gasly de snelste mannen van de dag in Hongarije. De regerend wereldkampioen was de snelste in oefensessie 1 en moest in de tweede training Gasly en diens teamgenoot bij Red Bull Racing, Max Verstappen, voor zich dulden. De Nederlander kende een heel aardige dag, waarbij hij in beide sessies tweede werd. Wel werd zijn eerste training ontsierd door twee spins.

Iemand die met minder genoegen terugkijkt op de eerste dag op de Hungaroring is Alexander Albon. In Duitsland was hij nog een van de sterren van het weekend, maar tijdens de tweede vrije training zorgde hij voor een rode vlag door te crashen in de laatste bocht.

De gebeurtenissen van de eerste echte dag in Hongarije zijn door onze fotografen op beeld vastgelegd en deze beelden zijn in het onderstaande fotoalbum terug te vinden.