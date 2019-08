Verstappen: "Wij halen vaker het maximale uit ons weekend dan Ferrari"

Red Bull Racing doet halverwege het seizoen 2019 weer mee om de prijzen. De krachtsverhoudingen zijn voor Max Verstappen echter nog steeds niet helemaal duidelijk: hij meent dat het erom hangt of Red Bull Racing na Mercedes het tweede team is.

In de openingsfase van het seizoen was Red Bull redelijk duidelijk het derde team op de grid, achter Mercedes en Ferrari. Door een aanhoudende reeks met goede, effectieve upgrades heeft het Oostenrijkse team het gat met Ferrari in ieder geval weten te dichten. het leidde al tot zeges in Oostenrijk en Duitsland, maar desondanks kan Verstappen niet met zekerheid zeggen dat Ferrari voorbijgestreefd is.

"Ik weet het niet zeker", vertelde Verstappen tegenover onder andere GPToday.net in Hongarije. Hij ziet namelijk dat Ferrari op een aantal circuits misschien wel de dominante factor is. "Normaal gesproken had Ferrari gewoon op pole position gestaan op Hockenheim. Het lijkt er echter op dat onze uitvoering van het weekend gewoon beter is dan bij Ferrari en dat wij de resultaten pakken."

"Ze zijn erg snel, op de ene circuit wat sneller dan op de andere, maar op circuits met lange rechte stukken lijken ze dominant. We zullen het dit weekend zien, maar het is nog steeds niet erg duidelijk of we het tweede of derde team zijn. Het staat vast dat Mercedes nog steeds een voorsprong heeft en daar moeten we ons op richten."

'Alles wat uit fabriek gekomen is, werkte ook op de auto'

De afgelopen jaren maakte Red Bull Racing steevast een sterke indruk met het ontwikkelen van hun bolides. Tegen het eind van het seizoen deden Verstappen en toenmalig teamgenoot Daniel Ricciardo steeds vaker mee om de overwinningen. Ook dit jaar weet Red Bull in een hoog tempo ontwikkelingen aan de RB15 door te voeren. Verstappen ziet dat nog geen enkele upgrade mislukt is.

"We geven altijd alles, maar dat doen Mercedes en Ferrari ook. Ik hoop dat wij het beter doen dan zij en dat we het gat kunnen dichten. We proberen natuurlijk iedere race dingen mee te nemen voor de auto om hem sneller te maken en ik moet zeggen dat tot nu toe alles werkte wat vanuit de fabriek gekomen is. Dat is natuurlijk erg positief."