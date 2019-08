Pirelli neemt hardste bandencompounds mee naar Brazilië

Pirelli heeft onthuld welke bandencompounds ze beschikbaar gaan stellen voor de Braziliaanse Grand Prix. De drie hardste compounds in het assortiment van de bandenleverancier zullen hun opwachting maken op Interlagos.

De Braziliaanse Grand Prix is de voorlaatste van het seizoen 2019 en het Autodromo Jose Carlos Pace staat bekend als een baan die veel vergt van het rubber. Daarom neemt Pirelli voor de zesde keer dit jaar de hardste compound, de C1, mee naar Sao Paulo. Daarnaast kunnen de teams aan Pirelli doorgeven hoeveel sets ze mee willen krijgen van de C2's en de C3's de overige compounds die geselecteerd zijn.

Dit jaar heeft Pirelli de keuze uit vijf compounds voor de slicks, C1 tot en met C5. De C5's zijn dit seizoen amper gebruikt, want alleen in Monaco, Canada en Singapore heeft de fabrikant ze geselecteerd. Ook de C1 is met zes keer niet vaak gekozen. Bij de meeste races koos Pirelli voor de combinatie C2, C3 en C4. Alleen van de Grand Prix in Abu Dhabi is nog onduidelijk welke compounds er gebruikt gaan worden.

Overzicht gekozen bandencompounds 2019