Pirelli verwacht lange stints in Duitsland

Mario Isola, Pirelli, zegt dat de eisen en krachten op het gebied van banden in balans zijn op het circuit van Hockenheim. Isola zegt dat er geen bijzondere verrassingen zijn op het Duitse-circuit, afgezien van de camber in de twaalfde en dertiende bocht. De Italiaan geeft ook toe dat het Motodrom-gedeelte aan het einde van de ronde een heel andere uitdaging is dan de rest van het circuit.

"Hockenheim is geen baan waar we echt veel ervaring hebben, mede doordat de Grand Prix werd afgewisseld met de Nürburgring", verklaarde hij.

"Toch is er niets aan het circuit dat bijzonder verrassend is, omdat de eisen en krachten op de banden in evenwicht zijn. Een uitzondering is de Motordrom-sectie."

Isola zegt dat de geringe slijtage en degradatie in het verleden op de Hockenheimring zou betekenen dat er in 2019 waarschijnlijk een aantal lange stints op elk van de bandencompounds worden gereden. Pirelli heeft voor de Grand Prix van Duitsland haar C2, C3 en C4-band ter beschikking gesteld aan de teams.

"Slijtage en degradatie is over het algemeen laag, dus in het verleden hebben wij lange stints gezien. Zoals we vorig seizoen hebben ervaren is het weer in Hockenheim altijd moeilijk te voorspellen en dat kan van invloed zijn op de strategie die de teams willen voeren", sloot hij af.