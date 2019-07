Jan Lammers geeft reactie op het doorverkopen van kaarten voor Dutch Grand Prix 2020

De organisatie van de Heineken Dutch Grand Prix heeft een waarschuwing afgegeven betreffende de onreglementaire doorverkoop van kaarten. Kort na de toewijzing van gisteren werden er al tickets voor astronomische bedragen op Marktplaats aangeboden.

Jan Lammers kwam namens de organisatie met een verklaring: "Kaarten boven de vastgestelde prijs kopen is te allen tijden onverstandig omdat het niet toegestaan is kaarten op deze manier te verkopen", verklaarde de Zandvoorter. "De kans is groot dat Dutch Grand Prix deze kaarten ongeldig gaat verklaren. Wij gaan niet uitleggen hoe we dat doen", verklaarde hij aan onder andere het AD.

Gisteren werden de tickets voor de Dutch Grand Prix 2020 toegewezen. Er zat een enorm verschil tussen vraag en aanbod. In totaal werden er meer dan één miljoen aanvragen ingediend, er zijn uiteindelijk maar 315.000 kaarten beschikbaar voor het weekend.

"Helaas zie je dit op veel evenementen die populair zijn. Wij raden iedereen af om via onbekende kanalen kaarten te kopen. Het is ook bijna onmogelijk om te achterhalen of deze kaarten echt zijn."

Direct na de toewijzing van de kaarten ontstond er al rumoer. Mensen waren ontevreden omdat ze geen kaarten of niet het aantal gewenste kaarten kregen toegewezen. Mensen die hun kaarten zwart willen verhandelen speelden daar direct op in.