O'Ward maakt indruk in Super Formula met vermogen informatie snel op te nemen

Patricio O'Ward heeft indruk gemaakt met zijn eerste optreden in de Super Formula. Zijn teambaas in de Japanse klasse, voormalig Formule 1-coureur Shinji Nakano, prijst vooral het leervermogen van het nieuwste lid van het Red Bull Junior Team.

Vorig jaar werd O'Ward kampioen in de Indy Lights, waarna hij eind 2018 en begin 2019 tot negen optredens kwam in de IndyCar Series. Hij werd ook opgenomen in het opleidingsprogramma van Red Bull, dat hem al liet invallen in de Formule 2. Inmiddels heeft hij het Super Formula-stoeltje over mogen nemen van Dan Ticktum, die wegens tegenvallende prestaties uit het opleidingsprogramma gezet is.

O'Ward maakt geen fouten tijdens lastig debuut op Fuji

Op Fuji mocht O'Ward voor het eerst meedoen in de Super Formula. De omstandigheden waren niet eenvoudig voor de Mexicaan, die in de race te maken kreeg met regenval. Na een fout in de kwalificatie klom hij in de race op naar de veertiende positie. Dat deed hij zonder incidenten, waarmee hij aan zijn doelstelling voldeed. Nakano, voormalig coureur van Prost en Minardi, was na afloop vol lof over het leervermogen van O'Ward.

"De condities waren lastig voor hem. Het werd nog lastiger met regenbanden op een circuit met weinig downforce. Zelfs in zo'n situatie maakte hij geen fouten en kwam hij zonder schade aan de finish. Ik denk dat het resultaat ook voor hem belangrijk is, omdat het voor hem belangrijk was om data voor het team te verzamelen. Dit zal in de toekomst tot resultaten leiden."

"Tijdens de raceweek hebben we over meerdere aanvliegroutes gesproken, omdat het zijn eerste keer met deze auto en deze banden was. Het is echter aan de persoon zelf om er klaar voor te zijn. Hetzelfde gold in Ticktums tijd, maar O'Ward is uitgesproken snel in het opnemen van informatie. Op een droge baan kon hij snel goede tijden rijden. Ook in de race wist hij zijn tijden gestaag te verbeteren. Ik was opgelucht, omdat ik kon zien dat hij heel goed kan leren."