Nico Hulkenberg: "Weet niet of Max Verstappen de beste coureur is"

Red Bull-teambaas Christian Horner vertelde na de Grand Prix van Oostenrijk dat Max Verstappen op dit moment de beste coureur van de Formule 1 is. De Brit is van mening dat de Nederlander in zijn huidige vorm een betere coureur is dan Lewis Hamilton of Valtteri Bottas.

Horner: "Verstappen op dit moment de beste coureur ter wereld"

"Max Verstappen is op dit moment in de vorm van zijn leven en heeft de afgelopen 12 maanden aangetoond de beste coureur van te wereld te zijn", zo vertelde Christian Horner.

Hulkenberg vooral met zichzelf bezig

Renault-coureur Nico Hulkenberg is het niet meteen eens met de teambaas van Verstappen. De goed Nederlands sprekende Duitser kreeg de vraag van een journalist wat hij ervan vindt. Hij antwoordde: "Dat is altijd moeilijk om te zeggen want ik zit bij Renault en ben vooral met Renault en mezelf bezig. Ik weet niet of Max de beste coureur is."

"Ik ken alle details binnen dit team, ik schenk weinig aandacht aan collega's en andere teams tijdens de Grand Prix-weekenden. Als ik echter naar de WK-stand kijk en zijn races dit jaar doet hij het zeker heel goed."

Hulkenberg benadrukte dat zijn terughoudendheid om te reageren op de verdiensten van Verstappen niets te maken had met het niet willen prijzen van een concurrent en mogelijk een psychologisch voordeel bood als het erop aan kwam hen op het circuit te verslaan. "Natuurlijk zijn we allemaal egoïstisch en denken we graag dat we de beste zijn. Je hebt die houding en gedachtes wel nodig om scherp en goed te blijven. Je dwingt echter respect af bij je collega's als je een goede kwalificatieronde of race rijdt", zo voegde de Duitser toe, doe in 166 Formule 1-races 1 pole position wist te rijden maar nog geen enkele keer op het podium stond.

Horner zoekt aandacht

Uiteraard werd ook de mening van Lewis Hamilton gevraagd en de Brit had zijn woordje meteen klaar: "Ik heb niet echt een antwoord op zijn beweringen, uiteindelijk heeft zo nu en dan iemand aandacht nodig. Ik denk dat Max het geweldig heeft gedaan en hij is echt heel spannend om naar te kijken. Het zal interessant zijn om te zien hoe ze vooruitgaan."