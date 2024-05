Sainz stelt dat hij had kunnen winnen in Miami

Carlos Sainz kende afgelopen weekend een frustrerende race in Miami. De Spanjaard vocht een fel duel uit met Oscar Piastri, werd daarvoor gestraft en hij had het gevoel dat er veel meer mogelijk was geweest. Hij stelt dat hij de Grand Prix had kunnen winnen.

Sainz had het zwaar in Miami. Hij reed geen slechte race, maar het duel met Oscar Piastri leverde hem veel frustratie op. Hij raakte de voorvleugel van de Australiër, waardoor laatstgenoemde een extra pitstop moest maken. Sainz ontving een tijdstraf waardoor hij als vijfde werd geklasseerd. Hij denkt echter dat er veel meer mogelijk was, hij had namelijk kunnen winnen in plaats van Lando Norris.

Norris won zijn eerste race, maar als het aan Sainz had gelegen had hijzelf op het hoogste treetje gestaan. De Spanjaard maakte een rondje voordat de Safety Car op de baan kwam zijn pitstop, en dat was een nogal ongelukkige timing. Sainz laat aan Motorsport.com weten dat de tactiek veel beter had kunnen uitpakken: "Het was frustrerend, want als we nog één rondje extra hadden gewacht, dan hadden we de Safety Car kunnen pakken en dan hadden we ook de Grand Prix kunnen winnen, als we een rondje later waren gestopt."