Horner ontkent dat Newey-exit invloed heeft op toekomst Verstappen

Het vertrek van Adrian Newey bij Red Bull Racing is in Miami het gesprek van de dag. De Britse topontwerper gaat vertrekken bij Red Bull, en dat is een flinke tegenvaller voor de renstal. Christian Horner stelt dat dit geen invloed heeft op de toekomst van Max Verstappen.

Verstappen liet eerder dit jaar weten dat het belangrijk is dat alle kopstukken bij Red Bull blijven. Het vertrek van Newey zorgt er nu voor dat de wens van Verstappen niet uitkomt. Het zorgt er tevens voor dat het weer veelvuldig gaat over de interne onrust bij de Oostenrijkse renstal. Het rommelt al het hele jaar en dat komt door het onderzoek naar teambaas Christian Horner en de vermeende machtsstrijd binnen het bedrijf.

Geruchten

Het zorgt er tevens voor dat er veel geruchten rondgaan over de toekomst van wereldkampioen Verstappen. In Miami wordt Horner door Sky Sports gevraagd of het vertrek van Newey invloed heeft op de toekomst van Verstappen: "Je brengt deze geruchten elke week, maar Max is er nog steeds. Max is heel gelukkig binnen het team. Hij heeft een geweldige groep engineers om zich heen, en hij heeft een geweldige auto. Hij verkeert in de vorm van zijn leven. Het gaat niet over contracten, het gaat erom dat hij tevreden is. Ik denk dat dit voor elke coureur geldt. Hij is dat en hij heeft die energie om zich heen hangen."

Clausules

Eerder deze week bevestigde Helmut Marko dat Verstappen inderdaad contractueel aan hem verbonden is. Horner laat weten dat zo'n exit clausule waarin de naam van Newey voorkomt niet bestaat: "Het contract van Max blijft natuurlijk vertrouwelijk, maar er zitten geen clausules in met een link tussen Adrian en Max. Ze hebben een goede relatie gehad door de jaren heen, net als de vorige coureurs. Max begrijpt ook dat er een proces aan vooraf is gegaan en dat het niet zomaar een knieval is. De structuur zal niet veranderen nu Adrian terugtreedt."