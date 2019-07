Bouw circuit Rio de Janeiro tot nader order uitgesteld

De nieuwbakken Braziliaanse president Jair Bolsonaro beloofde bij zijn aanstelling dat hij ervoor zou zorgen dat de Formule 1 Grand Prix van Brazilië vanaf 2021 in Rio de Janeiro verreden zou worden. Hoewel veel Brazilianen een nieuwe locatie zouden toejuichen, was het merendeel van de Formule 1-volgers eerder teleurgesteld over het naderende afscheid van het Autódromo José Carlos Pace in São Paulo. Het zal veel Formule 1-liefhebbers echter als muziek in de oren klinken dat een Braziliaanse rechter bepaald heeft dat de bouw van het nieuwe circuit in Rio tot nader order wordt uitgesteld.

De rechter bepaalde dat de gevolgen voor het milieu onvoldoende vastgesteld zijn tijdens preliminaire onderzoeken en verwacht dat de gevolgen voor het ecosysteem in het gebied desastreus zullen zijn. Daarom zal tijdens toekomstige onderzoeken uitgebreid onderzocht moeten worden wat de gevolgen precies zijn voor de flora en fauna op de beoogde bouwgrond, voordat de bouw daadwerkelijk mag beginnen.

De uitspraak van de rechter betekent een volgende nederlaag voor het bouwproject in Rio, dat eerder ook al geen akkoord met de FOM wist te sluiten. Waar Chase Carey na de bekendmaking van het project in Rio verkondigde, dat het voor 99% zeker was dat de Formule 1 naar Rio de Janeiro zou verkassen, is men inmiddels weer in onderhandeling met Interlagos over een contract tot 2040, zo meldt de Diário Oficial do Rio de Janeiro. Wordt ongetwijfeld vervolgd.