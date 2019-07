British GT3: RPJ Racing sluit na Rich Energy-debacle overeenkomst met Whyte Bikes

RPJ Racing heeft een bijzondere partner aan zich weten te binden. In het begin van het nieuwe seizoen wist het team een deal te sluiten met Rich Energy, maar zoals bekend bevindt dat bedrijf zich op zijn zachtst gezegd in zwaar weer. Het team besloot hierom om de deal met Rich Energy te verbreken en met het bedrijf in zee te gaan, waar Rich Energy de rechtszaak over haar logo van verloor, Whyte Bikes. RPJ Racing-coureur Rick Parfitt Jr. laat via Twitter weten heel blij te zijn met Whyte Bikes. Haas F1 heeft ook een deal met Rich Energy, maar of en hoe de energiedrankjesproducent, die inmiddels haar naam naar Lightning Volt gewijzigd zou hebben, in Duitsland op de bolides staat is vooralsnog onduidelijk.

Very excited to announce my new partnership with @WhyteBikes commencing this weekend. It’s brilliant to be partnering with such an innovative company, and their bikes are totally amazing!!! Expect some cool content from Brands Hatch! #nomorenegativeenergy pic.twitter.com/4sSqOuzjsG — Rick Parfitt Jnr (@RickParfittJnr) July 19, 2019