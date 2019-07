Horner: "Honda heeft onze verwachtingen overtroffen"

Red Bull Racing is meer dan tevreden met Honda. De Japanse motorleverancier heeft volgens teambaas Christian Horner de verwachtingen van het Oostenrijkse team overtroffen in het eerste halfjaar van hun samenwerking.

Red Bull werkte meer dan tien jaar samen met Renault, dat in die tijd de krachtbronnen leverde. Ondanks vier dubbele wereldtitels ontstonden er de afgelopen jaren meer en meer onderlinge irritaties. Het team zette de motorleverancier eind 2018 opzij en ging een avontuur aan met Honda, dat tussen 2015 en 2017 juist een bijzonder moeizame samenwerking met McLaren beleefde.

In Oostenrijk wist Max Verstappen de eerste race van de combinatie te winnen en dat was volgens Horner eerder dan verwacht. "Dit seizoen zou een overgangsjaar worden, met een nieuwe motorpartner die op stoom komt en het hele huwelijk en de integratie die erbij horen. Dat heeft de interne verwachtingen overtroffen, wat betreft dat we in de negende race een zege hadden en dat we een aantal podiumplaatsen hebben."

Betrouwbaarheid Honda volgens Horner uitmuntend

Honda lijkt zich prima te ontwikkelen onder de vleugels van Red Bull en Toro Rosso en de zege in Oostenrijk zorgt volgens Horner voor een nog sterker gevoel bij Honda. "Het was een erg emotionele zege voor Honda in Oostenrijk. Een aantal van hun bestuursleden waren er en begonnen te zien dat hun investering zich uit begint te betalen, na deze pijnlijke jaren met McLaren."

"De betrouwbaarheid is erg sterk - we hebben nog steeds drie bruikbare motoren per coureur. Ze hebben alleen nieuwe motoren gebracht op basis van verbeterde prestaties. In de tweede helft van het seizoen gaan we voor meer en zij hebben dat in de pijplijn zitten. Ze hebben nu geproefd aan het succes en ze zien het voordeel dat succes met zich meebrengt. Na de moeilijkheden tijdens hun terugkeer in de Formule 1 was de overwinning het zoet dat ze nodig hadden."