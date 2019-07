Giovinazzi tast in het duister waarom hij op Silverstone spinde

Antonio Giovinazzi heeft verklaard dat Alfa Romeo Racing niet zeker is van de oorzaak van zijn spin die hij heeft gehad tijdens de Britse Grand Prix.

De Italiaan, die op zaterdagmiddag teamgenoot Kimi Raikkonen voor de derde keer te snel af was in de kwalificatie, was ontevreden bij het interview in de penn na afloop van de Grand Prix. Giovinazzi spinde op onverklaarbare wijze bij Vale in het grind.

"Het is zeer teleurstellend om de race niet te eindigen. Er ging iets mis met de auto en ik ben in de grindbak terecht gekomen. We weten alleen nog niet wat er mis was. We zullen het moeten onderzoeken als de auto terug is", verklaarde hij zondagmiddag.

Giovinazzi putte nog steeds vertrouwen uit het feit dat hij Raikkonen voor de derde kwalificatie op rij te snel af was. Giovinazzi verwachtte tijdens meerdere wedstrijden om de punten te kunnen strijden. "Het is heel jammer dat dat nog niet gebeurd is, maar zo zit het racen nou eenmaal in elkaar", verklaarde hij.

"Ik had goede snelheid en zat dicht achter Kimi. Uiteindelijk zaten we niet op de zelfde strategie en leek het dat de mijne iets beter zou zijn. Het zou mooi zijn geweest om in de punten te eindigen, wat dat betreft zaten die er zeker in. Uiteindelijk was ik tevreden over de prestaties van de auto."

De Italiaanse Ferrari-junior had ook lovende woorden over voor het team uit Hinwil. "We hebben een goede stap voorwaarts gezet na wat mindere optredens. Het middenveld zit ontzettend dicht bij elkaar dus we zullen hard moeten werken om het optimale rendement uit onze auto te halen", sloot hij af.