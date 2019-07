Zesde thuiszege voor Lewis Hamilton: "Voelt nog zoals de eerste keer"

Voor de zesde keer in zijn carrière heeft Lewis Hamilton de Grand Prix van Groot-Brittannië gewonnen. De Mercedes-coureur ging voorbij aan teamgenoot Valtteri Bottas tijdens de safety car-fase en de zege kwam daarna nooit meer in gevaar.

In de openingsfase moest Hamilton nog genoegen nemen met een plaatsje achter Bottas, die een meeslepend duel in zijn voordeel besliste. De Fin kwam echter al vroeg naar de pits en dat bleek doorslaggevend te zijn: tijdens de enige safety car van de race maakte Hamilton zijn pitstop, die daardoor de leiding van zijn teamgenoot overnam. Omdat Bottas ook nog een tweede pitstop moest maken, kwam de zege van de Brit daarna niet meer in gevaar.

"Ik kan niet onder woorden brengen hoe trots ik ben om hier zo voor mijn thuispubliek, familie en het hele team te staan", vertelde Hamilton na de race. "Ik zag ronde na ronde zoveel Britse vlaggen, ieder jaar weer als we hier komen en dat waardeer ik ten zeerste. Je zou zeggen dat zoiets gaat wennen, maar het voelt nog als de allereerste keer. Ik ben erg dankbaar voor iedereen die is gekomen en het hele weekend hier heeft doorgebracht. Ik hoop dat jullie genoten hebben."

Hamilton 'slechts schakel in ketting' van Mercedes

De zege op Silverstone bracht het totaal van de carrière van Hamilton op 80 stuks, slechts elf minder dan het record van Michael Schumacher. Na de race nam de vijfvoudig wereldkampioen de tijd om even stil te staan bij het harde werk van Mercedes.

"Zonder de jongens van het team, die hier en op de fabriek zijn, had ik het niet gekund. Als ik zeg 'dank aan alle mensen van het team', dan heb ik het over 2000 mensen die dit mogelijk maken. Ik ben slechts een schakel in die ketting. Ik waardeer ze enorm en ik ben trots dat ik hier een onderdeel van ben."