Steiner ziet geen reden voor Verstappen-transfer

Max Verstappen werd in de afgelopen weken in verband gebracht met een mogelijke transfer naar Mercedes. Het was een gevolg van de onrust binnen het team van Red Bull Racing. Günther Steiner heeft deze verhalen ook gelezen, maar hij verwacht niet dat Verstappen gaat vertrekken.

Verstappen beschikt over een langlopend contract bij Red Bull, maar toch kwamen er veel geruchten naar buiten over een mogelijk vertrek. De aanleiding hiervoor was de onrust binnen Red Bull en de stevige kritiek van Jos Verstappen op Christian Horner. Max Verstappen bleef rustig en hij stelde in Australië dat hij de intentie heeft om zijn contract bij Red Bull gewoon uit te dienen.

Rust

De verhalen zorgden wel voor veel nieuwe geruchten. Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner volgt de situatie op de voet en laat aan Sky Sports weten hoe hij hierover denkt: "Volgens mij is het de laatste tijd weer wat rustiger binnen het team van Red Bull. Dat zal het niet gemakkelijker maken om onder zijn contract uit te komen. Natuurlijk weten we niet precies wat er in dat contract staat, maar volgens mij is er op dit moment geen beter team om voor te rijden."

Mercedes

Steiner denkt dat Verstappen niet bij Red Bull zal vertrekken. De Italiaan denkt dat hij zeker niet zal vertrekken als de persoonlijke relaties weer op gang komen. Maar als Verstappen wel vertrekt, dan ziet Steiner maar één echte kanshebber om hem te contracteren: "Ik denk dat iedereen in de Formule 1 momenteel interesse heeft in Max. Het gaat er ook meer om wat hij zelf wil. Mercedes heeft een plekje vrij, omdat Lewis naar Ferrari vertrekt. Aston Martin is een mogelijkheid, maar ik denk dat het Mercedes wordt als Max ergens heengaat."