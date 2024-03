Steiner: "Hamilton heeft juiste keuze gemaakt met Ferrari"

Lewis Hamilton is op een tegenvallende manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen worstelt met zijn vorm en de Mercedes-bolide. Vanaf volgend jaar rijdt hij echter voor het team van Ferrari en Günther Steiner denkt dat deze keuze goed kan uitpakken.

Tijdens de wintermaanden maakte het team van Ferrari bekend dat Lewis Hamilton vanaf 2025 voor hen gaat rijden. Hij wordt de vervanger van Carlos Sainz, die nog geen nieuw zitje heeft gevonden. In tegenstelling tot Mercedes, is Ferrari wel goed aan het nieuwe seizoen begonnen. Afgelopen weekend in Australië kende Ferrari een zeer sterke race en kwam Carlos Sainz als winnaar over de streep.

Uitdaging

Het lijkt er nu dus op dat Hamilton volgend jaar een stapje omhoog gaat zetten. Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner laat aan Sky Sports News weten dat dit een slimme stap is: "Het lijkt erop dat hij de juiste keuze heeft gemaakt. Hij deed dat eerder toen hij van McLaren naar Mercedes overstapte, dus misschien heeft hij het nu weer goed gedaan. Maar ik denk dat dit voor hem meer draait om een nieuwe uitdaging. Hij rijdt al elf jaar voor het team en hij won zes titels met ze. Ik denk dat hij in de laatste fase iets nieuws wil doen. Als je die kans bij Ferrari krijgt, dan is dat mooi."

Achtste titel

Aangezien Ferrari echt stappen lijkt te zetten, kan het zomaar zo zijn dat ze in 2025 echt mee kunnen doen voor de prijzen. Steiner sluit niet uit dat Hamilton zijn achtste wereldtitel kan gaan pakken: "Ik denk dat niets onmogelijk is. In 2026 gaan er ook nieuwe regels gelden voor de motoren en het chassis, dus dan is sowieso alles anders. Als hij een beetje geluk heeft, en als Ferrari een goede auto bouwt, dan kan hij misschien die achtste titel gaan pakken."