Massa over Braziliaanse GP in Rio: "Het klinkt als een grap"

Felipe Massa plaatst zijn vraagtekens bij het voornemen om de Braziliaanse Grand Prix in Rio de Janeiro te gaan verrijden. De voormalig Formule 1-coureur vindt de plannen 'als een grap' klinken.

De Braziliaanse Grand Prix wordt al sinds eind jaren '80 steevast gereden op het Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paulo, beter bekend als Interlagos. De nieuwe Braziliaanse president Jair Bolsonaro kondigde recent echter aan dat hij de race wil vanaf 2020 verplaatsen naar een nog te bouwen circuit in Rio de Janeiro. Sao Paulo beschikt echter over een contract tot en met 2020, dus lijkt een dergelijke stap voor volgend jaar onwaarschijnlijk.

Massa verwacht dat financiën grootste obstakel zijn

Bolsonaro lijkt echter niet op te geven en vertelde recent dat de kans op verplaatsing van de race naar Rio '99 procent' is. Er bestaan echter twijfels over het bedrijf dat achter het hele project staat. Massa, die tegenwoordig in de Formule E rondrijdt, heeft de berichten ook gehoord en hij ziet helemaal niets in het plan om de race weg te halen bij Interlagos.

"Het klinkt als een grap", vertelde hij aan Globo. "Als je op de wereld rondkijkt zijn er veel circuits die het moeilijk hebben of te koop staan. Rio zal daarop geen uitzondering vormen. Ik ben een voorstander van nieuwe circuits, maar het gaat een groot financieel probleem opleveren voor de mensen die dit circuit privaat gaan betalen. Denk eens hard na of dit het correcte ding is om dit circuit aan te leggen in Rio."