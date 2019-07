Raikkonen pleit voor verminderen van belang van data in de Formule 1

Kimi Raikkonen heeft een idee hoe de Formule 1 verbeterd zou kunnen worden. De Alfa Romeo-coureur zou de data zoveel mogelijk verbannen, zodat de coureurs op gevoel de afstelling van hun auto moeten bepalen.

Met ruim 300 Grand Prix-starts is Raikkonen de meest ervaren coureur op de huidige grid en tevens is hij de oudste van allemaal met zijn 39 jaar. Hij zal dit seizoen en in 2020 uitkomen voor Alfa Romeo, maar of hij daarna nog in de sport blijft, houdt de Fin open. Raikkonen is over een aantal zaken niet helemaal tevreden en hoopt dat de sport in 2021 flink op de schop gaat.

'Onderscheidend vermogen coureurs verdwenen door data'

Data spelen tegenwoordig een belangrijke rol in de Formule 1. De teams verzamelen data over allerhande zaken, niet alleen om de auto voor toekomstige races te kunnen verbeteren, maar ook om de afstelling voor die betreffende race te optimaliseren. Raikkonen vindt dat jammer, want aan Motor Profis vertelde hij dat dit een stukje onderscheidend vermogen bij de coureurs weghaalt.

"Op lange termijn ligt wat er gaat gebeuren niet in mijn handen. Als ik niet erbij betrokken ben, zal ik de TV niet aanzetten en mijn tijd verspillen. Maar als je me nu vraagt, dan zou ik veel veranderen. Als het mogelijk is, zou je alle data-analyse verwijderen. Als je de auto's niet kan finetunen met data, dan wordt gevoel weer belangrijker en zouden bepaalde kwaliteiten het verschil maken."

"Het laat racen op ovals simpel lijken, maar dat is het verre van. Het racen is een stuk puurder. Als je je realiseert dat je niet snel genoeg bent, dan praat je met andere coureurs. Uiteindelijk moet je echter je eigen conclusies trekken. In de Formule 1 vertellen de data alles wat er veranderd moet worden. Het zou compleet anders worden als je zelf je afstelling moet vinden, in plaats van dat je naar de computer kijkt."