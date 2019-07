Arnoux: "Voor duel met Villeneuve zou ik nu in de gevangenis belanden"

René Arnoux ziet dat de Formule 1 in de problemen is. De coureurs mogen tegenwoordig veel minder dan voorheen en de Fransman denkt dan ook dat hij nu naar de gevangenis zou moeten als hij op dezelfde manier zou racen als toen.

Arnoux wist eind jaren '70 wel hoe je een hard, maar eerlijk duel afleverde met een concurrent. Het meest op het netvlies gebrand staat de prachtige strijd met Gilles Villeneuve tijdens de Franse Grand Prix van 1979, waarbij ze elkaar meerdere keren raakten en ook meermaals buiten de baan gingen. Het zijn dingen die tegenwoordig al snel bestraft worden, dus Arnoux betwijfelt of hij er nu ook nog mee weg was gekomen.

"Voor dit soort racen is tegenwoordig geen plaats meer", vertelde de voormalig Renault-coureur aan Le Journal de Montreal. "Vandaag de dag zou het echt onacceptabel zijn. Je zou ervoor in de gevangenis belanden. Bij een lichte touché is dat al het geval. Als je kijkt naar ons gevecht, we raken elkaar zeven keer. Dat is iets waarvoor we nu naar de gevangenis gestuurd zouden worden."

Arnoux kijkt tegenwoordig liever naar motorraces

Ook heeft Arnoux zijn bedenkingen bij de huidige staat van de Formule 1, waarin vooral de auto bepalend is of een coureur succes kan hebben of niet. "Het is een kampioenschap geworden voor constructeurs en niet meer voor coureurs. Vandaag gaat het alleen maar om Ferrari en Mercedes. In mijn tijd konden we vanaf de achtste plaats starten en winnen. Nu is dat niet het geval. Ik kijk liever naar motorraces."