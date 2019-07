'Fundamenteel ontwerp W10' aan de basis van koelproblemen Mercedes

Mercedes kampte tijdens de Oostenrijkse Grand Prix met een probleem van de koeling van de W10. Het ontwerp van de auto zorgt ervoor dat die lastig te koelen is bij hoge temperaturen.

Het seizoen 2019 wordt tot dusver gedomineerd door Mercedes, maar in Oostenrijk konden Valtteri Bottas en Lewis Hamilton eigenlijk geen vuist maken richting Ferrari en Max Verstappen. De Nederlander verbrak de zegereeks, terwijl Bottas en Hamilton slechts derde en vijfde werden. Na afloop van de race onthulde Toto Wolff dat de Mercedessen kampten met problemen met de koeling, iets wat hoofd trackside engineering Andrey Shovlin beaamde.

"Het antwoord is eigenlijk heel lang, maar fundamenteel gezien heeft de auto niet genoeg radiatoren. We waren erg optimistisch met wat we dachten uit de koelsystemen te kunnen halen. Dat leverde niet op wat we gehoopt hadden te bereiken en het houdt in dat we dit probleem meedragen tijden de warme races. We zullen het lastig blijven vinden om de auto genoeg te koelen."

Mercedes zette bodywork in Oostenrijk maximaal open

Volgens Shovlin heeft Mercedes het bodywork maximaal opengezet. "Vooral wat betreft de koeling van de motor, zodat we die niet beschadigen. Je kan de hoeveelheid koeling vergroten door de gaten in het bodywork te openen. In Oostenrijk was het 35 graden en dat zorgde ervoor dat we op het uiterste zaten met wat we konden bereiken met alleen het openen van het bodywork. We zaten dus op de limiet."

"Vanaf dat punt heb je erg weinig opties over. Je kan lift en coast laten doen of de motor minder hard laten draaien, maar daardoor ben je wel langzamer op de rechte stukken. We werken aan een systeem, en dat deden we al voor Oostenrijk, om het probleem te verbeteren. Het komt allemaal neer op het fundamentele ontwerp van de auto. In het azen op een compacte behuizing zijn we terechtgekomen bij te weinig koeling."