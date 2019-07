Montoya wil graag op gaan treden als steward in Formule 1

Sinds enkele jaren zijn er ook oud-coureurs vertegenwoordigd in het panel van stewards dat aanwezig is bij de Formule 1-races. Juan Pablo Montoya zou het wel zien zitten om als ex-coureur een rol als steward te krijgen.

De afgelopen races zijn er regelmatig controversiële besluiten geweest van de stewards. Dat begon in Canada, waar Sebastian Vettel een tijdstraf van vijf seconden kreeg die hem de zege kostte. Twee weken later kreeg Daniel Ricciardo een discutabele dubbele tijdstraf waardoor hij buiten de punten viel, terwijl Max Verstappen in afgelopen weekend in Oostenrijk ruim drie uur moest wachten voor hij zijn zege definitief mocht houden.

Verstappen zou Montoya met open armen verwelkomen

Er is veel kritiek geweest op de stewards en de reglementen. Er moet meer consistentie komen en de regels moeten aangepast worden, zodat hard racen weer mogelijk gemaakt wordt. Als er iemand bekend stond om hard racen en een aanpak van no-nonsens, dan was het Montoya wel. De Colombiaan heeft er wel oren naar om als steward op te treden. "Het zou zeker interessant zijn. Ik ben eerlijk gezegd verrast dat ze me nog niet gevraagd hebben", laat hij tegenover Auto Bild optekenen.

Verstappen, die in Oostenrijk dus betrokken was bij het incident met Charles Leclerc dat zo lang door de stewards onderzocht werd, zou het mooi vinden als Montoya zich in de Formule 1 meldt als steward. "Hij racete altijd hard en het zou goed zijn om hem erbij te hebben als steward. Ik denk dat hij mijn maatje zou zijn."