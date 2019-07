Ricciardo hoopt op antwoorden: "Er klopte iets niet op Red Bull Ring"

Een dertiende positie, meer zat er op de Red Bull Ring niet in voor Daniel Ricciardo. De Renault-coureur had veel last van turbulentie in zijn bolide en hoopt dat er voor de race in Groot-Brittannië antwoorden gevonden worden.

Renault maakte in Canada en Frankrijk nog een zeer sterke indruk, maar de goede vorm was in Oostenrijk niet terug te zien. In de race bezetten Nico Hülkenberg en Ricciardo de twaalfde en dertiende positie. In de strijd om de vierde plaats bij de constructeurs liepen ze daardoor gevoelige schade op ten opzichte van McLaren. Ricciardo maakt zich vooral zorgen om het feit dat hij niet begrijpt waarom het niet liep op de Red Bull Ring.

Ricciardo hoopt 'lachend' naar Silverstone te reizen

"Ik wil niet op de twaalfde positie rondrijden. Dat was het lastige vandaag, maar we hebben een goede reeks gehad, dus ik wil dit niet de hele start van het seizoen laten bepalen. We hadden wat momentum en dat wil ik terugvinden op Silverstone. Ik zou willen zeggen dat er wat was en ik hoop echt dat we het deze week vinden."

"In Le Castellet waaide het bijvoorbeeld hard, maar had ik geen last van de wind. Vandaag waaide het amper, maar toch voelde de auto aan alsof er veel turbulentie was tijdens de race. Vooral op hoge snelheid was de auto erg licht. Ik wil echt graag dat we iets vinden, want iets klopt hier niet. Ik ben optimistisch dat we zullen vinden wat er fout was en dat we lachend op Silverstone aankomen."

Blijdschap bij Ricciardo voor Red Bull Racing

Ricciardo zag Red Bull Racing en zijn voormalig teamgenoot Max Verstappen winnen in Spielberg. De Nederlander was na een spannende slotfase Charles Leclerc te snel af. Tevens was de race leuk om naar te kijken voor de fans, iets was Ricciardo leuk vond om te horen. Ook was hij blij voor Red Bull Racing.

"Het klonk als een leuke race voor Max. Ik ben blij voor de Formule 1 dat het een leuke race was, want voor mij was het redelijk saai, dus ik ben blij dat er vooraan wat gebeurde. Ik denk dat Red Bull erg blij is. Ik zag meneer Mateschitz voor de race en hij was in een goede stemming, dus ik kan me niet voorstellen hoe hij zich nu voelt. Op persoonlijk niveau ben ik blij voor Max, want ze hebben nog niet het makkelijkste seizoen gehad."