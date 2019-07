Eerste punt voor Giovinazzi in Oostenrijk: "Nooit onder druk gestaan binnen team"

Antonio Giovinazzi behaalde in Oostenrijk een mooie mijlpaal in zijn Formule 1-carrière. De Alfa Romeo-coureur scoorde voor het eerst een punt door tiende te worden en dat zorgde natuurlijk voor een blij gevoel bij de Italiaan.

Giovinazzi begint zich steeds meer op zijn gemak te voelen in de Formule 1. Na een lastig begin van zijn eerste volledige seizoen stond hij in Frankrijk voor het eerst in Q3, een prestatie die hij in Oostenrijk wist te herhalen. Op de Red Bull Ring wist hij die goede startpositie echter wel om te zetten in een mooi resultaat, want vlak achter teamgenoot Kimi Raikkonen pakte Giovinazzi P10, goed voor een punt.

Giovinazzi hoopt vorm mee te nemen naar Silverstone

De Italiaan hoopt dat hij dit momentum mee kan nemen naar de Britse Grand Prix, die over twee weken op het programma staat. "Eindelijk, mijn eerste punt van het seizoen. We staan met twee auto's in de top 10 en daar ben ik erg blij mee. Het lijkt er tot nu toe op dat McLaren sterker dan ons is, maar op Silverstone zullen we een nieuwe upgrade hebben."

"Net als op Paul Ricard gaan we de goede kant op en we maken veel stappen, dus hopelijk kunnen we bij ze in de buurt komen. Het was erg spannend in deze race en het was fijn dat ik wat druk kon zetten bij Kimi. We moeten echt de positieve punten uit dit weekend meenemen, want we hadden beide auto's in Q3 en in de punten. Ik ben dus erg blij."

Geen druk vanuit team op Giovinazzi

Volgens Giovinazzi stond hij binnen het team nooit onder druk voor het niet scoren van punten, maar kwam die druk alleen bij de media vandaan. "De druk kwam van jullie, omdat jullie ieder weekend vragen stelden als 'wanneer scoor je je eerste punten'. Ik was echter relaxed, want mijn prestaties werden race na race beter. We moeten hard blijven werken en er iedere race staan."