Hülkenberg: "Volgen en inhalen auto's in 2019 lastiger dan ooit"

De reglementswijzigingen voor 2019 hebben nog niet hun beoogde effect gehad. Volgens Nico Hülkenberg is het totaal niet gelukt om auto's elkaar makkelijker te laten volgen, omdat de coureurs met meer turbulente lucht dan ooit om moeten gaan.

Voor 2019 werden een aantal veranderingen doorgevoerd aan de aerodynamica van de Formule 1-bolides. Het doel van de wijzigingen, die vooral betrekking hadden op de voor en achtervleugels, was om het volgen en inhalen in de Formule 1 makkelijker te maken. Dat lijkt echter niet gelukt, zeker als de Grand Prix van Frankrijk als voorbeeld genomen wordt.

Spontane verlies downforce 'adembenemend groot'

De coureurs kunnen dus nog steeds moeilijk inhalen, omdat de teams op andere manieren aan hun downforce komen. Hülkenberg gelooft dat het volgen van andere auto's lastiger is dan ooit tevoren. Dat vertelt de Renault-coureur een kleine week nadat hij tijdens de Franse Grand Prix de hele wedstrijd klem heeft gezeten achter Kimi Raikkonen.

"Het is lastiger dan ooit tevoren, vooral als je echt heel dichtbij, tot op een halve seconde komt. Als de coureur voor je een foutje maakt en je komt dichtbij, dan is het spontane verlies van downforce soms adembenemend groot. Je wordt gedwongen om je voet van het gaspedaal te halen, want anders voelt het alsof je tegen de Chinese muur aanrijdt of je de grond onder iemands voeten vandaan trekt."

Hülkenberg's werkgever Renault gaf toe dat ze voor het seizoen 2020 misschien verder gaan kijken dan alleen naar de Duitser. Hij zit dus zonder contract voor komend seizoen, maar dat is iets waar hij zich op dit moment nog niet druk over maakt. Daar vindt Hülkenberg het nog te vroeg voor. "Momenteel is er geen haast. Het is nog vroeg in het jaar, dus we zullen zien hoe het loopt."