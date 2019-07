Pirelli kiest hardste bandencompounds voor België en Japan

De hardste bandencompounds zullen in 2019 in ieder geval nog twee keer gebruikt worden in de Formule 1. Pirelli heeft namelijk de C1, C2 en C3 genomineerd voor de Grands Prix van België en Japan.

Tot nu toe koos Pirelli meestal voor de drie middelste compounds, de C2, C3 en C4's. De C1, de hardste band van Pirelli, werd pas drie keer gekozen: in Bahrein, Spanje en voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. In Japan en België gaat dat dus ook weer gebeuren, zo maakte de bandenleverancier vandaag bekend.

De zachtste bandencompound, de C5, lijkt tot de Grand Prix van Singapore niet meer gebruikt te gaan worden. Bij alle overige races voor de race in Azië is de band niet genomineerd, met uitzondering van de Italiaanse Grand Prix. Voor die race moet Pirelli haar selectie nog bekendmaken.

Overzicht gekozen bandencompounds 2019