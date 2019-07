Verstappen over Red Bull Ring: "Verschillende soorten bochten maakt vinden juiste set-up lastig"

De Oostenrijkse Grand Prix staat komend weekend alweer voor de deur als afsluiter van de eerste back-to-back-races van 2019. Max Verstappen kijkt ernaar uit, zeker met de grote schare Nederlandse fans die aanwezig zullen zijn.

Voor Verstappen wordt het een weerzien met een circuit waar hij sinds vorig jaar zeer goede herinneringen aan bewaart. De Nederlander wist in 2018 de race op de Red Bull Ring te winnen. Een speciaal moment, want de coureur van Red Bull Racing had een enorme tribune die gevuld was met Nederlandse fans. Mede daardoor kijkt Verstappen uit naar het aankomende weekend.

"Ik kijk uit naar de Oostenrijkse Grand Prix, vooral nu we er terugkeren nadat we vorig jaar gewonnen hebben. Het was een erg speciaal moment om op de Red Bull Ring met een Red Bull te winnen, mede doordat er zoveel Oostenrijkers en Nederlanders waren in het publiek. Waar je ook zit op het circuit heb je een goed overzicht over de hele baan en dat is goed, omdat er meer sfeer gemaakt wordt als de fans de race van zo dichtbij kunnen volgen.

Red Bull Ring uitdagend door verschillende bochtensoorten

De Red Bull Ring is qua afstand een van de kortste circuits van de kalender en qua rondetijd absoluut de kortste. Toch is het vinden van de juiste afstelling op het circuit niet eenvoudig volgens Verstappen. Er zitten veel verschillende soorten bochten, wat er wel voor zorgt dat het een uitdagend circuit is.

"Het is een korte ronde, maar het circuit is uitdagend omdat er zoveel verschillende bochtensoorten zijn. Wat betreft balans is er veel dat je moet overwegen en het is niet makkelijk om de auto af te stellen. We zullen natuurlijk ons best doen, want het is altijd goed voor het team om naar Oostenrijk te komen en een thuisrace te hebben. De energie die op de baan hangt is erg goed."

Woensdag demonstratierun in Graz

Voorafgaand aan de race zal Verstappen al in Oostenrijk vertoeven. Hij heeft op woensdag een demonstratierun in Graz. "Daar kijk ik erg naar uit, vooral met alle Oostenrijkse fans die aanwezig zullen zijn. Ik denk dat er veel adrenaline is deze week!