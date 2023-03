Waar is Stefano Domenicali mee bezig? De Formule 1 wordt in rap tempo een bepaalde kant opgestuurd en ik weet niet of het op lange termijn wel zo’n gezonde is. Na het introduceren van de monstrueus lange kalender en de niets toevoegende sprintraces staan nu plots vrije trainingen bovenaan zijn saneerlijst.

Bij de MotoGP-ouverture in Portugal afgelopen weekend was de aanwezigheid van Domenicali niet te missen. Hij zwaaide met de finishvlag, knipoogde wat richting de camera en deed terloops een boude uitspraak. Volgens hem kan niemand de trainingen iets rotten en is dat aspect van het Grand Prix-weekend zodoende in toekomstplannen niet langer rendabel.

Nu moeten de alarmbellen gaan rinkelen, want wat Domenicali voorspelt, komt meestal uit. Wat dat betreft vertoont-ie veel overeenkomsten met Hugo de Jonge. Niemand vroeg hem wat, maar desondanks komt hij met nieuwigheden op de proppen waar feitelijk geen millimeter draagvlak voor is. Dankzij een hoge mate van ijdelheid is er immuniteit opgebouwd voor hoon, spot en afkeer. Verblind door de schijnwerpers gaat het aan hem volledig voorbij dat-ie slechts een handig radertje in het geheel vormt en het beleid eigenlijk helemaal niet zelf bedenkt.

Ooit was Stefano Domenicali een conservatieve teambaas, eentje die zich zes hele seizoenen teambaas van Ferrari mocht noemen. Die lengte is veelzeggend voor zijn inzet en doorzettingsvermogen. Als leider van Ferrari rebelleerde hij tegen iedere reglementswijziging en probeerde hij teambazen als pact tegen de bond en uitbater Bernie Ecclestone te verenigen. Domenicali bestierde Ferrari in tijden van strijd. Driemaal greep één van zijn rijders ternauwernood naast de titel. Doorontwikkeling bleek daarbij het toverwoord: trainingsronden waren heilig.

En diezelfde man wil nu trainingen afschaffen? Dat rijmt niet. Domenicali zou veel beter moeten weten. Zodoende rijst de vraag: wordt-ie gebruikt? Voor een karretje gespannen? Niet ondenkbaar. Een ijdele machtswellusteling is de ideale trekpop om nieuw beleid door te voeren. Liberty heeft de F1 voor een godsvermogen gekocht en probeert haar koe te melken voor de tijd om is. Want reken maar niet dat wereldwijde Green Deal-plannen goed uitvallen voor autosport. Van een langetermijninvestering is geen sprake.

Vorig jaar liet Domenicali geregeld het getal ‘dertig’ vallen als er werd gesproken over het aantal races. Als China was doorgegaan, hadden we dit jaar letterlijk dertig races gehad. Nieuw beleid gaat veel sneller dan we vermoeden en wordt niet tegengewerkt. Die trainingen gaan er geheid aan. Waarom? Zodat het clubje coureurs dat nu al amper baantijd krijgt, volledig onvoorbereid op pad wordt gestuurd, zodat de minder bekwamen meer brokken kunnen rijden? Filmpjes daarvan gaan ongetwijfeld viraal, dus het marktaandeel omhoog…

Meerdere media toonden zich het ideale doorgeefluik door massaal te stellen dat Domenicali het niet zo heeft bedoeld. Wie zou hen daar, allemaal zo ongeveer op hetzelfde moment, op hebben getipt? Liberty voert een proces van inmasseren, waarbij het eigen plan linksom of rechtsom toch wel wordt uitgevoerd. Domenicali doet enkel wat hem wordt opgedragen en voert het tot in perfectie uit – het moderne lot van een ijdeltuit.

Door René Oudman