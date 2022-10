Geld maakt wél gelukkig. Vraag maar aan Max Verstappen. Zijn team Red Bull gaf in het Formule 1-seizoen 2021 tevéél geld uit. Naar verluidt maximaal zeven miljoen euro. Ik meen mij te herinneren dat Verstappen aan het einde van dat racejaar behoorlijk gelukkig was.

Maximaal zeven miljoen. Wat te doen met maximaal zeven miljoen? Je kan tien prachtige landhuizen kopen in de regio Groningen, je kan een stabiele spelverdeler halen voor een middenmoter uit de Eredivisie. Je kan alle stoeltjes van de Gelredome afhuren, zodat niemand de zoveelste afgang van Badr Hari hoeft bij te wonen.

Zelfs in de autosport is maximaal zeven miljoen een fors bedrag. Roy Nissany gebruikt het voor vier F2-seizoenen, Benjamin Pedersen is voor hetzelfde bedrag een jaartje IndyCar-coureur. Voor zeven miljoen euro kan je een halve Formule 1-wagen ontwikkelen. Een nieuw chassis, inclusief nieuwe barge-boards, een nieuwe vloer, een nieuwe achtervleugel en een herziening van het hydraulische systeem, bijvoorbeeld.

F1-teams moeten omwille van kostenbesparing per 2021 de hand op de knip houden. Als één van drie teams heeft Red Bull geen budgetdiploma over dat boekjaar gekregen. De reden: ze hebben teveel uitgegeven, maar niet meer dan vijf procent (maximaal zeven miljoen). Een zogenaamde minor breach.

Is het nodig om daar een jaar later nog over te mekkeren? Gedane zaken nemen geen keer en zeker voor de concurrenten van Red Bull is dit een makkelijk gevonden stok om mee te slaan. Denk eens aan de krokodillentranen die Lewis Hamilton hierover kan huilen. Niet zo blessed. Daarnaast voelt het voor sommigen prettiger om deze oneffenheid weg te wuiven, omdat Max Verstappen zo’n toffe kerel is. Joh, niet moeilijk over doen, het was maximaal zeven miljoen.

Lijkt me niet de juiste insteek. De budgetcap, zoals het ding in goed Nederlands heet, heeft een paar machtig mooie voordelen. Als er minder geld in de Formule 1 omgaat, is er minder noodzaak om rijkeluiszoontjes voor de bonnetjes op te laten draaien. Bovendien kan de racerij er spannender van worden – als grote teams niet oneindig veel doekoe hebben om rond te smijten, blijven onderlinge verschillen kleiner. Zoals reeds aangegeven kunnen miljoenen, zelfs in de autoracerij, een significant verschil maken. Red Bull mag hier niet mee wegkomen – ook al is het maar één of twee miljoen, ook al is het dat maximale bedrag van zeven miljoen.

Als je regels hebt, hanteer ze dan ook. Dat vindt de FIA soms knap lastig – kijk bijvoorbeeld naar het onnavolgbare toneelstuk rondom de volle punten op Suzuka – maar wat betreft geldovertredingen wil je geen precedent scheppen. Dan heeft binnenkort elk team er lak aan en verdwijnt die budgetcap voor je er erg in hebt in de prullenbak.

Sommigen vrezen dat Verstappens titel van 2021 wordt afgenomen als vergelding op Red Bulls overtreding, maar maak je geen zorgen, niemand durft zich daaraan te branden. Puntenmindering in dit lopende seizoen schept enkel extra verwarring. Mijn simpele, doch effectieve voorstel: neem ze een wintertestdag af. Wedden dat niemand die cap ooit nog overschrijdt?

René Oudman