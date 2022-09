Is Colton Herta een aanwinst voor het huidige Formule 1-veld? Absoluut. Colton Herta is een toptalent. Kan je hoog of laag springen, maar die zeven IndyCar-overwinningen spreken voor zich. Hij zal niet misstaan in de koningsklasse.

Herta staat op het punt te tekenen bij AlphaTauri, de opleidingsstal van Red Bull. De rodestierenbrigade ziet dankzij de krankjorume transfercarrousel dat een tweetal problemen zichzelf oplost. Enerzijds wordt Pierre Gasly weggekocht door Alpine en dus kan het management de worst die ze hem sinds zijn zomerse degradatie van 2019 voorhouden, ‘je maakt altijd kans om terug te keren bij Red Bull’, opeten.

Daarnaast krijgt AlphaTauri een kans het interessantste marketinggeval uit de Verenigde Staten te contracteren. Herta is hot. Hij is de enige jonge Amerikaan die onmiddellijk kan overstappen en geen modderfiguur zal slaan – oftewel, de natte droom van Formule 1’s commerciële eigenaar Liberty Media. Een Amerikaanse coureur is het enige wat nog ontbreekt aan het ideaalplaatje, waarin reeds drie Grands Prix op Amerikaanse bodem zijn opgenomen.

Dat AlphaTauri Herta trouwens halsoverkop achter het stuur moet hebben, heeft met bluf te maken. McLarens contractboer Zak Brown durfde geen vaste aanstelling aan te bieden en nu het zitje van Gasly vrijkomt schakelt dokter Helmut Marko wél volgas door. Kwestie van de concurrent aftroeven.

Er is echter één maar. Colton Herta heeft nog geen F1-rijbewijs. Coureurs moeten veertig licentiepunten verzamelen voordat ze een superlicentie aanvragen, maar Herta’s teller staat op 32 en zal dit jaar niet verder reiken dan 35. Wat nu?

Buurman en Buurman (Domenicali en Ben Sulayem) vinden het maar niks. ‘Geen denken aan dat er voor Herta een uitzondering wordt gemaakt’, brabbelde Domenicali. Ook zijn Arabische maat meende dat regels er niet voor niets zijn. Gelul voor de bühne, zoals we van ze gewend zijn. Uiteindelijk wil Liberty een Amerikaan in de Formule 1 – liever gisteren dan vandaag. Bovendien zal AlphaTauri de wintercollectie met liefde westwaarts verschepen. Wat te denken van al die blikjes energierommel. Herta is het gat in meerdere markten.

Die superlicentie, ik heb het al vaker gezegd, is een gigantische wassen neus. Je hoeft niet eens naar de bezopen verdeelsleutel te kijken om te zien dat de puntenvergaring voor het F1-rijbewijs op een zodanige manier is opgesteld dat enkel deelname aan Formule 2 en de Formule 3 loont. Sterker nog: de Formule Renault 3.5 en nu ook de Euroformula Open zijn mede hierdoor gekielhaald. Trap vooral niet in het verhaaltje dat de punten bedacht zijn om het kaf van het koren te scheiden, Nikita Mazepin (nota bene als uitzonderingsgeval) en Nicholas Latifi hebben immers de F1 bereikt.

Herta past in de Formule 1 en het is super dat er weer een talent bij komt – naast Piastri is dat de tweede opsteker van deze zomer. Maar laten we het totaalplaatje niet uit het oog verliezen. Die superlicentiepunten blijken wederom onzinnig. Mijn voorstel: kappen met het systeem, want het slaat kant noch wal – als iets moet worden doorgevoerd, gebeurt het uiteindelijk toch wel.

René Oudman