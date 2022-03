Politieke onrust in Oost-Europa is even uniek als regenwater in Nederland. Het is er altijd, het is overal en precies als je denkt het is eindelijk weg, is het er weer. In de afgelopen week is jarenlang oeverloos gebekvecht en wederzijdse walging tot ontbranding gekomen. Sindsdien worden wij geacht Rusland te cancelen.

In ons gedeelte van de wereld is de Russische president nu een oorlogsmisdadiger eerste klas. De Oekraïners worden platgewalst door een maniak die nóg meer Lebensraum eist. Wat we niet hebben gezien, is dat er reeds decennialang stennis is geschopt door beide kanten – de Russische én de westerse. Welkom in de wondere wereld van geopolitiek. Tevens onzichtbaar: de Russische zijde van het verhaal, die wordt ons vakkundig afgeschermd. In de Sovjettijd lachten wij hen uit – die sukkels met hun eenzijdige nieuwsgaring – en moet je nu eens zien.

Iedereen wil harmonie en naastenliefde. Niemand wil oorlog. Logisch. Dat men opkomt voor weerloze burgerslachtoffers vind ik nobel en terecht. Doorslaan is nu onze grootste valkuil. Aangewakkerde sentimenten worden afgereageerd op alles en iedereen wat Russisch is. Dat gaat snel, en vooral meedogenloos – als een heksenjacht.

“Nikita Mazepin. You fucking retard. Go and race in Russia on your own. You’d still lose.”

Scoren is simpel met de publieke opinie aan je zijde. Wie wil Mazepin niet kwijt? Bovenstaande tekst, een tweet van oud-Top Gear-presentator Jeremy Clarkson, legt het gevaar van bekrompen denken en handelen bloot. Dít is de aloude vicieuze cirkel van ophitsing. De massa zal om sancties schreeuwen en omdat de situatie onhoudbaar en oncontroleerbaar wordt, volgen er consequenties. Clarksons tweet als moderne uitvoering van Orwells Two Minutes Hate. Nu de Oekraïnse federatie smeekt om het intrekken van Russische licenties, is het een kunst om niet door de stroomversnelling mee te worden gesleurd.

Laten we opmerkzaam blijven voor onderbuikgevoel. Stel dat niet Mazepin, maar de aimabele Robert Shwartzman Ruslands F1-afgezant was. Of Daniil Kvyat, of Vitaly Petrov. Zouden we om gedwongen vertrek roepen, of het bevriezen van bankrekeningen goedkeuren? En inderdaad: het kunstmestprojectje van vader Mazepin staat dicht op de Russische overheid, maar dat staan letterlijk tientallen bedrijven in de Formule 1.

Bovenal: wat is het doel van deze heksenjacht? Gaan we álles wat fout is eindelijk oprollen, of laten we ons gebruiken, als schaakstukken die selectieve verontwaardiging spuien, om polarisatie te verergeren? Het uitsluiten van deelnemers of financiers omwille van hun nationaliteit zal te allen tijde een heftig nationaal complex in de kaart spelen, iets wat enkel trauma oplevert voor volgende generaties.

Begrijp mij niet verkeerd. Oorlog is vreselijk en ieder burgerslachtoffer is er eentje te veel. Maar als wij uitsluiten vanwege dwarsverbanden met overheden die zich in discutabele conflicten hebben gestort, dan kunnen we letterlijk het hele deelnemersveld bij langs. Dan racen we dit jaar niet in Sochi, maar ook zeker niet in Austin, Jeddah of op Silverstone. Zelfs Zandvoort moet in zo’n geval vrezen. Dialoog en compromis zal altijd meer vruchtbare grond opleveren dan ongebreidelde haat en symboolpolitiek.

René Oudman