Het gedwongen vertrek van Michael Masi legt pijnlijk bloot hoe de Formule 1 tegenwoordig werkt. De sport wordt geregeerd door sensatiezoekers. Elk wissewasje is aanleiding om een opgeblazen verhaallijn te presenteren in die soapserie van ze, waarvan het vierde seizoen aanstaande is.

Van oprecht handelen is bij Masi’s ontslag geen sprake. Wie zijn tijd als wedstrijdleider analyseert, ziet dat-ie in dertig maanden volledig van z’n geloof is gevallen. Het alom bejubelde mantra ‘let them race’ fungeerde een tijdlang als dé nieuwe overtuiging, tot die kreet afgelopen zomer pardoes op het oneliner-kerkhof belandde en er weer op iedere slak zout werd gelegd. Ook het leiden van races bleek ineens verrekte lastig. Het klapstuk in Abu Dhabi zou zijn gered met een rode vlag. Iedereen nieuwe banden, handjevol rondjes te gaan. Let them race, niet let them follow a Safety Car.

Masi gaat de geschiedenisboeken in als de man met zijn Januskop, hij die links lulde en rechts handelde. Ik heb het nare gevoel dat Masi werd klemgezet door de commercieel verantwoordelijken, om na een discutabele (doch marketingtechnisch zéér interessante) beslissing te worden geslachtofferd. Iedere bestuurder die zijn vazal niet meer kan gebruiken, gooit ‘m anno 2022 immers ongenadig hard voor de bus.

Vanaf het moment dat Liberty Media aan de touwtjes trekt vindt er merkwaardig en overmatig sleutelwerk plaats ‘om de entertainmentwaarde op te krikken’. Ik vond het zonder Liberty anders behoorlijk entertainend. In recente jaren werd het Netflixgebeuren gelanceerd, zijn er live-graphics van het niveau online schietspelletje aan races toegevoegd en wordt er van coureurs verlangd dat ze zoveel mogelijk meebuigen met politiekcorrectheidslarie. Om de Drive to Survive-parasiet te voeden zijn verzonnen rivaliteiten en opgeblazen verhaallijnen vereist.

Alles wat de afgelopen drie maanden is gebeurd valt per-fect in het straatje van Liberty en de FIA. Nimmer was de Formule 1 mondiaal zo’n belangrijk gespreksonderwerp, over een klein maandje zijn honderden miljoenen ogen op Bahrein gericht. In dat opzicht heeft Masi briljant werk geleverd – hij heeft zoveel controverse gegenereerd dat iedereen het vervolg wil zien. Het zou veel verklaren als Masi in het voorjaar van 2021 een commerciële tik op de vingers heeft gehad, waardoor-ie zijn eigen mantra liet varen.

Zonder Masi kijken we straks naar de Virtual Race Control Room, een F1-videoscheids waar letterlijk niemand op zit te wachten. Vanaf nu worden Grands Prix minutieus in de gaten gehouden door een videoteam – dat uiteraard niet op locatie is gevestigd, maar ergens in de Zwitserse bergen. Krijg je geheid gedonder van. Over een halfjaar zien we de leider bij het finishen niet juichen, omdat er flinke virtuele discussie woedt over het al dan niet reglementair toucheren van diens rechterachterwiel bij de kerbstones van bocht drie in rondje twaalf.

Let them race was nooit een optie. Het resoneert niet met het commerciële vaarwater waarin de F1 reeds vijf jaren zwemt. Ik hoop dat Masi een andere raceklasse gaat leiden waarin hij de coureurs naar lieve lust kan laten racen, zonder dat elke beslissing tegen de marketingmeter wordt gelegd.

René Oudman