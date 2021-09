Uw eigen geest is het krachtigste wapen dat u ooit zult bezitten. Volgens kwantumfysica was de Zandvoortse zegetocht geen toevalstreffer. Zeventigduizend toeschouwers en ruim een miljoen kijkers hadden precies dezelfde wens. Eén plus één is twee, namelijk fysieke uitvoering van die wens.

Dat Max Verstappen de Dutch Grand Prix op Zandvoort vanaf poleposition na een felbevochten race zou winnen, was voor organisatie, toeschouwers, sponsoren en vele duizenden belanghebbenden een uitkomende droom. Maandenlang – wat zeg ik, jandorie tweeënhalf jaar – is deze droom het universum ingezonden. Het resultaat is het geen ordinaire samenloop van omstandigheden, maar de realisatie van een collectief streven.

Mystiek en realiteit waren nauw met elkaar verbonden. Ik ben, en velen naast mij zijn, nog nooit zo opgewonden en nerveus geweest voor een raceweekend. Formule 1-wagens – alle twintig actief – tijdens een Grand Prix-weekend in Nederland. Hier heb ik jarenlang naar gesmacht, naar verlangd, om gesmeekt.

Afrikaanse tientonner

Maar: er is een elephant in the room. En dan niet een klein circusolifantje, maar een slurfdier van het omvang zuidelijk Afrikaanse tientonner. Waar dit grote volksfeest voor vele tienduizenden de boeken ingaat als één van de mooiste dagen ooit, daar zijn er tevens vele tienduizenden – wablieft, honderdduizenden, miljoenen – die in het afgelopen anderhalf jaar werden gedwongen hun dromen in de ijskast te zetten en ze te vergeten.

De officiële lezing is dat grote evenementen sedert achttien maanden op lange baan zijn geschoven, omwille van uw en mijn gezondheid. Sporadisch mag er een groot evenement plaatsvinden. Zo was er het Songfestival, het Europees kampioenschap voetbal en nu de Dutch Grand Prix. Dat zijn evenementen met veel internationaal belang. Het afgelasten daarvan is financieel onwenselijk.

Evenementen welke minder giraal gewin opleveren, maar voor eenzelfde soort volksfeest en navenante, gelukzalige gevoelens zorgen, worden geregeld stel op sprong afgeblazen. In mijn woongebied werd de streekgebonden optocht met versierde karren, een gemeentelijk feestje wat ieder jaar door een ander dorp binnen de gemeente wordt georganiseerd, medio juli andermaal afgelast. Ik schat het bezoek op ongeveer duizend man en een paardenkop, de kosten een paar duizend euro en de financiële baten nihil.

Geplaceerd

Nu wens ik ons, autosportgenieters, geen dolk in de rug te steken op dat wij wél van bepaalde privileges genoten. Begrijp mij niet verkeerd: op deze manier mag elk weekend een Dutch GP-weekend zijn. Nee, ik wens dat wij ons gevoel van gelukzaligheid en plezier met anderman delen. Met hen die in de afgelopen weken in talloze optochten hebben gesmacht naar een verzetje, een vrolijk samenkomen in informele sfeer, een losbandig evenement zoals wij deze afgelopen weekend mochten beleven.

Met hen die door de bomen het bos niet meer zien, omdat het water ze inmiddels tot de lippen staat. Met hen die over niet genoeg belanghebbenden beschikken om als 'financieel gewin' te gelden.

Als we goudeerlijk zijn, weten we dat het afgelopen weekend niet zo geplaceerd verliep als vooraf werd aangegeven. We weten ook dat het gevoel van gelukzaligheid, plezier en samenkomst een dusdanige kick opleverde dat we een weekend lang onze zorgen vergaten. Kan een mens daar oprecht minder gezond van worden?

Kruispunt

De reden dat ik deze weg insla en deze rubriek niet compleet in het teken laat staan van het prachtige oranjefeest is omdat we op een kruispunt staan. Een kruispunt van kritische deelname aan een gezonde maatschappij en van ongebreidelde naïviteit en geloof in de beweegredenen van financieel belanghebbenden.

Op dit moment in tijd vinden er veel bedenkelijke zaken plaats. Zaken waarvan wij in eerste instantie aannemen dat het eigenlijk niet zo hoort. Vrijwel al die zaken worden onder tafel gemoffeld onder het motto ‘ach, we moeten even roeien met de riemen die we hebben’. Maar als we dat continu blijven doen, hebben we te zijner tijd geen riemen meer.

In de mystieke wereld, daar waar kwantumfysica een belangrijke rol speelt, wordt uitgegaan van een aanstaande ommekeer. De vissentijd gaat over in de watermantijd. Ik laat het diepere detail aan uw eigen onderzoek, maar kortgezegd betekent het dat de bestaande orde verandert en de waarheid bovendrijft. Misbruik van individualiteit geldt als grootste gevaar – oftewel, onze kracht zit ‘m in onderlinge verbinding.

Handelen vanuit plezier en genot gaat ons allen een stuk eenvoudiger af dan handelen uit haat en wrok. Het F1-feest is ons gegund geweest, dus laten we er alles aan doen om het geluk nogmaals te voelen en anderman aan hun geluk te helpen.

René Oudman