De man van het afgelopen weekend was George Russell. Ontegenzeggelijk. Wat een pech, maar wat een basis voor de toekomst. Daarnaast is Sergio Perez natuurlijk blikvanger – ik zou zo een hele column over hem kunnen schrijven, ware het niet dat ik dát een tijdje terug nog heb gedaan.

Toch schrijf ik graag over zaken die anderen misschien niet meteen zijn opgevallen. Er was iets, afgelopen weekend, wat mijn autosportbloed deed koken. En het vond plaats in de Formule 2. Ik predik hier al weken dat verdeeldheid ons niet verder helpt en nuance het toverwoord is, daarom ga ik de coureur in kwestie niet volledig de grond inboren. Nee, vandaag doe ik een sterke aanbeveling met positieve inslag.

Over een aantal maanden mag Nikita Mazepin zich Formule 1-coureur noemen. Bij die eretitel hoort een bepaald soort gedrag. Voldoe je daar niet aan, dan bestaat het gevaar dat collega-coureurs, fans en zelfs teamleden jou héél snel uitkotsen.

Gedragskwestie

Als Mazepin het in de F1 ook maar in zijn hoofd haalt om tekeer te gaan op de manier waarop hij dat afgelopen zaterdag deed – wie het heeft gemist, YouTube is je beste vriend – dan zijn zelfs de kunstmestmiljarden van pappa niet afdoende. Het was bizar – tot viermaal toe sneed Mazepin een tegenstander op topsnelheid de pas af. Het erge is nog: dit is niets nieuws, Mazepin staat al jaren negatief in de schijnwerpers omwille van zijn gedrag.

Hoe dat in vredesnaam mogelijk is? Mazepin is strontverwend (pun intended) en zodoende gewend dat alles gaat zoals hij het wil. Zo niet, wordt-ie boos. Als een stampvoetend, klein kind. Dat heeft in het verleden meer dan eens tot taferelen geleid. Het bekendste voorval? Na een F3-training (2016) stond-ie als een wilde stier om zich heen te maaien, omdat een tegenstander hem zou hebben geblokkeerd. Nooit bewezen. Kortsluiting in de bovenkamer. Het incident is jaren later door het slachtoffer vergeven, maar door de goegemeente niet vergeten. Bij ieder volgend akkefietje wordt Mazepins bedenkelijke verleden opgerakeld. Dit zal enkel slijten als hij langdurig verbetering toont.

Dus, Nikita – voor je eigen bestwil – koop een spiegel. Kijk jezelf eens goed in de ogen en reflecteer. Je hebt het gemaakt, dat wil zeggen, pappa’s centen hebben het voor je gemaakt, je bent volgend jaar een Formule 1-coureur. Duizenden jongens van jouw leeftijd kunnen daar enkel van dromen. Je krijgt een voorbeeldrol. Concurrenten de pas afsnijden is passé, stampvoeten als er dingen gebeuren die jij niet per se leuk vindt kan je beter niet meer en plein publique doen.

Reflecteren en realiseren

Mocht je toch in die spiegel loeren, bedenk dat je dankzij het geld van pappa op het hoogste niveau mág racen. Je bent een jongeman van 21 jaar die straks net zo lang in de Formule 1-paddock rondwandelt tot het geld van pappa op is. Aangezien Uralchem draait als een tierelier, kunnen het zomaar ettelijke seizoenen worden.

Bedenk dat er naast jou en pappa er nog zeven miljard wezens op deze wereld zijn, waarvan er straks een stuk of duizend met én voor jou werken. Ook zij hebben gevoelens, normen en waarden. En niet iedereen heeft dezelfde gevoelens, normen en waarden als jij en pappa.

Besef dat je geen wereldkampioen in spé bent. Hoeveel geld pappa er ook tegenaan smijt, er zal altijd een betere coureur zijn. Hoeveel geld pappa er ook tegenaan smijt, de Formule 1 is niet zo bewerkelijk als de Formule 2, een klasse waarin je vanuit het niets, na een schandalig slecht debuutjaar, met een nieuw team races wint en een topvijfnotering in het eindklassement scoort. Hoeveel geld pappa er ook tegenaan smijt, met het gedrag wat jij hebt vertoond krijg je nooit alle neuzen dezelfde kant op.

Kwestie van kiezen

Nu is het moment, Nikita. Wie weet draai je zomaar tien jaar mee in de koningsklasse. Wat heb je liever? Dat je tien jaar lang een cultfiguur bent, eentje die ook nog fans heeft (dat zijn trouwens mensen die voor jou juichen zonder daarvoor geld te krijgen) of al die tijd de outcast, de verschoppeling zijn? Het stampvoetende rijkeluiszoontje, het verwende nest?

Je kan je toekomst nu nog beïnvloeden. Laat die malloterij lekker achter in de juniorklassen en leef wat meer in de realiteit. Wie weet blijk je diep van binnen een allerbeste kerel en kan je straks mét de fans juichen. Want het is best mogelijk om puissant rijk te zijn, maar wel gewoon humaan. Kijk maar naar je aanstaande teamgenoot.

René Oudman

Twitter: @reneoudman