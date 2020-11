Vandaag breek ik een lans voor Lance. En voor Nicholas, en ook voor Nikita.

Rijkeluiszoontjes zijn niet het type coureur waarvoor de liefhebber Formule 1 kijkt. Sterker nog, vraag de gemiddelde volger van de koningsklasse welke rijders volgens haar of hem mogen verdwijnen en de kans is groot dat de persoon in kwestie één van de jongens-met-rijke-vaders noemt.

Lance Stroll en Nicholas Latifi rijden op basis van hun portemonnee in de Formule 1, dat valt niet te ontkennen. Beide Canadezen worden sinds geboorte gevoerd door een gouden lepel en in hun huizen komt briefgeld in plaats van water uit de kraan. Op weg naar de koningsklasse zijn beide heren tegen verschillende hindernissen aangelopen, welke veel andere coureurs de kop zou hebben gekost. Deze foutjes werden in hun geval door zakken met poen vergeven en vergeten.

Derde rijkeluiszoon helpt Haas

Waarschijnlijk verschijnt er volgend jaar een derde rijkeluiszoon op de startopstelling, iemand die niet op sympathie van de goegemeente hoeft te rekenen. Nikita Mazepins steenrijke vader is van zins om het team van Haas vanaf 2021 te voorzien van dukaten, iets wat eigenaar Gene Haas als muziek in de oren klinkt. Zodoende kan Mazepin junior, die allesbehalve een indrukwekkende erelijst heeft opgebouwd, deelnemen aan de koningsklasse van de autosport.

Naast het feit dat Mazepin er drie jaar over deed om zijn eerste autosportoverwinning te boeken en in 2019 naar Moskou werd gereden dankzij toenmalig teammaat Nyck de Vries, spreekt bij de Rus de factor ‘gedrag’ tevens niet bepaald in zijn voordeel – daar kunnen Callum Ilott en Yuki Tsunoda over meepraten. Maar: daar gaat deze column niet over. Zoals ik al zei, ik breek een lans.

Dat de Mazepins hun pijlen op de Formule 1 hebben gericht, is een zegen voor de sport. Haas loopt sinds de winter van 2018-19 hopeloos achter de feiten aan en de geldstroom hapert sinds men viel voor de praatjes van een malafide energiedrankjesbedrijf. Met de investering van Mazepin, die naar verluidt tientallen miljoenen per jaar meeneemt, kan Haas overleven. Niet de eerste keer in de recente geschiedenis van de Formule 1 dat ambities van een rijkeluiszoon en het geld van diens vader een renstal overeind houden; Stroll en Latifi gingen Mazepin kortgeleden immers nog voor. Dankzij Stroll (direct) en Latifi (indirect) staan er nog twintig wagens op de grid, in plaats van zestien.

Mazepin heeft niets te zoeken in de Formule 1, maar gezien de huidige stand van zaken verandert het woordje niets in ‘alles’. De centen van vaderlief zorgen er waarschijnlijk voor dat er ook in 2021 twintig wagens op de startopstelling verschijnen. En waar drie van die twintig zitjes worden ingenomen door rijkeluiszoontjes, daar zijn er tevens drie beschikbaar voor ‘echte’ talenten.

Niets nieuws

Dat de beste twintig coureurs in de F1 rijden is onzin, en volgens mij zelden tot nooit het geval geweest. Denk aan de tijden van Pedro Diniz, Gaston Mazzacane en Sakon Yamamoto. Zelfs een grootheid als Niki Lauda moest tassen vol geld meenemen om aan de bak te komen. Eind jaren ’00 werden we, dankzij fabrieksbemoeienis getrakteerd op talentvolle deelnemerslijsten – check bijvoorbeeld het startveld van 2008 eens.

Sinds de kredietcrisis, en het daaropvolgende terugtrekken van verschillende fabrieksteams, is het hard achteruit gegaan. Paydrivers en rijkeluiszoontjes werden noodzaak: soms zaten er jongens tussen die nog heel behoorlijk konden sturen, zoals de ondergewaardeerde Felipe Nasr. Af en toe een cultheld als Pastor Maldonado, die over raw speed beschikte, maar het ook bij raw hield. De lijst aan bedenkelijke namen is lang – Marcus Ericsson steekt er wat mij betreft met kop en schouders bovenuit, maar ook Rio Haryanto, Vitaly Petrov, Narain Karthikeyan, Max Chilton, Esteban Gutierrez en Sergey Sirotkin hadden het zonder lading sponsoren of rijke komaf niet tot de koningsklasse geschopt.

Kwaliteit dankzij kwantiteit

Feit is dat die betalende coureurs middenmoters en achterhoedeteams overeind hielden. Met miljardairszoons is er, zie Stroll, nóg meer mogelijk. Volgend jaar maakt een fabrieksteam haar herintrede in de F1. Credo: dankzij de goedgevulde portemonnees kan de Formule 1 nog steeds bogen op een redelijk startveld. Twintig is niet veel, liever zie ik 24 of 26 wagens, maar het zijn er in ieder geval geen zestien of nóg minder. Dat zou een aanfluiting zijn voor de serie die als ‘koningsklasse van de autosport’ wordt aangeprezen.

Wat willen we liever, geen rijkeluiszoontjes en een mager deelnemersveld, of gedogen we een handjevol verwende jongemannen zodat er een enigszins gezond startveld mogelijk is?

René Oudman

Twitter: @reneoudman